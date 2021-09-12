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神學士軟化？將允女性打板球 否則面臨國際禁賽

編譯中心／綜合11日電

澳洲不滿神學士（Taliban，又譯塔利班）禁止女性投入板球運動，取消對阿富汗的男子賽事，神學士立場隨即出現「髮夾彎」；阿富汗板球聯盟告訴澳洲媒體，「很快」就會允許女性繼續打板球。

阿富汗板球聯盟主席法茲利（Azizullah Fazli）10日晚間告訴澳洲特殊廣播服務公司（SBS），「我們將就如何允許女性打板球明確說明我方立場，很快就會說明如何進行」。他還說，女子板球隊的25名成員都選擇留在國內，沒有搭乘撤離航班離開阿富汗。

不過，這番言論似乎與神學士文化委員會副主任瓦西克（Ahmadullah Wasiq）的說法互相矛盾。瓦西克8日告訴同一間澳媒，女性「沒有必要」參加體育活動。

雖然神學士政權已批准男子板球隊出國比賽，阿富汗隊也準備參與原訂11月27日在澳洲塔斯馬尼亞州首府荷巴特舉行的國際「板球對抗賽」（Test cricket）；不過，澳洲政府及澳洲板球協會一致反對比賽舉行。

阿富汗板球聯盟隨即連夜發布聲明，呼籲澳洲勿因神學士禁令而懲罰男子隊，還稱自己「無力改變阿富汗的文化和宗教環境。請不要孤立我們，也不要懲罰我們」。

SBS於8日報導，由於板球賽事的參賽隊伍資格必須具備國際板球理事會（International Cricket Council）會員國身分；而會員國資格的要求之一是當地必須同時擁有男子和女子的職業隊伍。因此，一旦神學士禁止女性打板球，阿富汗男子國家隊也將喪失參與板球對抗賽的資格。

此外，阿富汗境內有不少團體自神學士掌權後上街抗議，要求保護阿富汗女權。然而，300名保守派女學生11日戴著僅露出眼睛的面紗，承諾支持強硬的性別隔離政策。

這些女學生聚集在喀布爾一間大學的演講廳內，仔細聆聽台上演講者抨擊西方國家，並表示對伊斯蘭主義政策的支持。多名講者抨擊近日走上街頭示威、爭取女權的女性同胞，「我們不認同那些在街上抗議、自稱代表女性發聲的同胞。延續上個政府的政策，就代表自由嗎？不，這不是自由。之前的政府是在傷害女性，是依據女性的美貌招募她們效力。」

在一系列挺神學士演說結束後，這些女學生以整齊的隊形走到街上，兩側還有手持步槍與機槍的神學士士兵戒護。有人手持標語橫幅，上面寫著「離開阿富汗的女性不能代表我們」，或是「我們對神學士的行動和態度感到滿意」。

阿富汗 神學士 澳洲

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