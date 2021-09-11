阿富汗難民悲歌 孩童孤零零直問：我們要去哪？
許多阿富汗難民兒童孤苦無依，在卡達一天過一天，三不五時就問「我們要去哪？」和「我可以吃點餅乾嗎？」，童言童語道盡對未來的茫然。
法新社報導，最近幾週約有200名離鄉背井的阿富汗未成年人從阿富汗首都喀布爾搭機抵達卡達首都杜哈，棲身一處接待中心，歷經磨難後努力對付創傷。
他們目前是由人道主義組織「卡達慈善」（Qatar Charity）照顧，以免被有心人士盯上，淪為人口販運受害者。
官方也在為他們的未來尋找出路，這些孩童有了新的生活規律，並且踢足球、運動及享受藝術手作樂趣。
一名不願具名的援助人員說：「很難想像他們所經歷的創傷。」
「他們全都處於震驚和創傷狀態，類似於我們在伊拉克或敘利亞等地看到的情況，尤其是身處伊斯蘭國（IS）地盤的孩子。」
武裝組織塔利班（Taliban）8月中迅速掌權，喚醒阿富汗人民恐懼記憶，擔憂回到塔利班1996年至2001年血腥統治的日子。
許多人倉皇逃離家園，包括孩童，有些人記不起當時突然撤離的情況，也有人描述自己到卡達的歷程時，每次說法都不一樣。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）統計，在8月14日後，大約300名孤苦無依的孩童從阿富汗撤離到卡達和德國等國。
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