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神學士主政 阿富汗文物遺產恐不保

編譯中心／綜合10日電
巴米揚當地的文化遺產，2001年曾遭神學士用炸藥和大砲摧毀。(Getty Images)
巴米揚當地的文化遺產，2001年曾遭神學士用炸藥和大砲摧毀。(Getty Images)

位在阿富汗巴米揚的文化中心原定8月完工，以展示遺址內的文化遺產，但因神學士（Taliban，或譯塔利班）一切都喊卡。

中央社引述法新社報導，聯合國教科文組織（UNESCO）的德朗河說：「一切都戛然而止。」聯合國教科文組織表示，他們還在等待新政權的決定。

巴米揚位於首都喀布爾以西約175公里處，當地山壁裡刻有兩尊具有1500年歷史的大佛像。2001年3月，神學士費時數周用炸藥和大砲摧毀這些珍貴的文化遺產。

今年2月神學士曾表示，阿富汗的歷史文物是國家「歷史、認同和豐富文化」的一部分，並說「所有人都有義務大力保護、看顧及保存這些巧奪天工藝品」。

阿富汗最重要的文化遺產，還包括位於梅斯艾奈克（Mes Aynak，意為小銅礦場）的佛教神龕，以及名列聯合國教科文組織世界遺產名錄的12世紀建物賈姆尖塔（Minaret of Jam）。

然而，神學士自從奪權後，沒再提及維護文化遺產。令人擔憂的不止於此，8月中旬巴米揚居民指控神學士炸毀一名備受尊崇的哈扎拉族（Hazara）領袖雕像。阿富汗哈扎拉族信奉伊斯蘭教什葉派，過去飽受伊斯蘭主義分子迫害，這名領袖在1990年代遭到神學士殺害。

許多人也替位在喀布爾的阿富汗「國家博物館」感到擔憂。這座博物館在前蘇聯撤軍阿富汗後1992至1996年的內戰期間，以及1996至2001年神學士首次執政期間，都逃過遭洗劫一空命運。

但有些人擔心，阿富汗國家博物館現在可能遭到大規模洗劫。一如伊拉克與敘利亞境內爆發衝突後，當地極端武裝分子藉由在黑市拍賣古文物籌款。

一名巴米揚省政府官員說，神學士8月初攻陷當地後，武裝分子搗毀了文化部門保有的器物與藝品。這位官員表示：「我很難過，但我無法提出抗議。我無法保證他們不會指控我崇拜偶像，然後把槍口對準我殺了我。」

梅斯艾奈克的佛教神龕。(Getty Images)
梅斯艾奈克的佛教神龕。(Getty Images)

神學士 阿富汗 博物館

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