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阿富汗新政府取消911就職典禮

編譯中心／綜合10日電

神學士（Taliban，或譯塔利班）的文化委員會成員沙曼岡尼今天表示，神學士已取消臨時政府的就職典禮。而聯合國秘書長古特瑞斯9日呼籲國際社會與神學士保持對話，並警告絕對要避免讓阿富汗「經濟崩潰」。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，沙曼岡尼在推特發文表示：「阿富汗新政府的就職儀式數日前已經取消。為了不讓世人更加困惑，伊斯蘭大公國（神學士的自稱）領袖已公布部分內閣成員，並且已經開始政務。」

此外，沙曼岡尼也否認宣傳就職典禮擬定於9月11日的先前消息，並說這是謠言。

稍早時，多個外國與區域媒體報導，神學士打算在明天舉行阿富汗新政府就職典禮，俄羅斯、伊朗、中國、卡達與巴基斯坦代表受邀出席就職典禮。

另據中央社引述法新社報導，古特瑞斯表示，「我們必須和神學士保持對話，直接重申我們的原則…對話展現我們與阿富汗人民團結一致。」他並表示：「我們的責任是要和受苦民眾團結在一起，數百萬民眾可能死於飢餓。」

古特瑞斯又說，雖然「無法保證」對話會有什麼結果，但「如果我們不希望阿富汗變成恐怖主義的中心，不想要婦女和女孩喪失過去爭取到的所有權利，想要不同族群能夠感受到有人替他們發聲」，就必須對話。

他說：「截至目前為止，我們進行的對談中，至少對方願意對話。」他也不排除若情況允許，將親赴阿富汗。

古特瑞斯表示，神學士亟思獲得承認、金融支援和解除制裁，「這讓國際社會握有若干籌碼」。經濟崩潰將會造成可怕人道後果，必須避免這種情況發生。

神學士 阿富汗 俄羅斯

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