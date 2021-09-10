美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

圖為在阿富汗喀布爾的一個當地市場，神學士士兵荷槍實彈坐在街頭小販旁邊。（美聯社）

紐約時報 今天報導，影片分析顯示，美國 在阿富汗 最後一場空襲，可能誤將目標鎖定成一名援助人員而非伊斯蘭國（IS）戰士，導致10名平民喪生。

阿富汗首都喀布爾（Kabul）8月中淪陷塔利班（Taliban）後，喀布爾機場湧入大批逃難人潮，附近區域26日發生炸彈攻擊，造成逾百人死傷，死者中包括至少13名美軍，IS的地區主要分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）宣稱策畫犯案。

最後一批美軍8月30日撤出阿富汗，結束20年的阿富汗戰爭。五角大廈聲稱美軍在撤離前夕，於8月29日派出「死神」（Reaper）無人機攻擊，阻止IS另一次攻擊計畫。

喀布爾居民阿瑪迪（Aimal Ahmadi）日前告訴法新社，這場空襲造成10名平民喪生，包括他的小女兒、侄子、侄女，以及他的兄弟艾茲瑪瑞（Ezmarai Ahmadi）。艾茲瑪瑞所駕駛的車子在剛停好後遭到空襲。

紐時分析監視器畫面，指出美軍可能是看到艾茲瑪瑞和一位同事把水桶罐放上車子，並且拿一台筆電給他老闆。西方支持的阿富汗政府垮台後，當地出現缺水情況。

親戚們表示，艾茲瑪瑞是總部位於美國加州的援助遊說團體「國際營養與教育」（Nutrition and Education International）的電機工程師，他和數以千計阿富汗人一樣曾申請赴美定居。

美方官員聲稱，無人機攻擊後出現爆炸，顯示當時目標車輛內有爆裂物。但紐時調查團隊指出，沒有第2次爆炸的證據，附近的大門只有一處凹痕，沒有明顯的額外爆炸跡象，例如牆壁被炸毀。

美方先前承認有3名平民喪生，但聲稱這場行動成功擋下另一場致命攻擊。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）對此回應指出，美軍中央司令部（CENTCOM）會「持續評估」這場空襲，但強調「沒有其他軍隊比我們更努力防止平民傷亡」。

柯比說：「正如（美國參謀首長聯席會議）主席密利（Mark Milley）所言，這場空襲是根據可靠情資，我們仍然相信此舉成功防止機場和我方仍在機場服務的男男女女所面臨的迫切威脅。」

除紐約時報外，華盛頓郵報也拿空襲後現場影像與美軍說法，讓包括物理學家及前軍方炸彈技師評估，並訪談死者艾茲瑪瑞所屬的援助團體。

綜合分析後，華郵也認為沒有證據顯示遭美軍空襲的車內含有炸彈或爆裂物，車輛被無人機打中所引發的爆炸不過是汽車油箱內油氣被引燃所致。