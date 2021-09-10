神學士：很多「東伊運」成員被警告後已離開阿富汗

阿富汗神學士已控制國家，圖為神學士人員在巴基斯坦與阿富汗的邊境口岸多爾哈姆警戒。新華社

阿富汗神學士 （Taliban，另譯塔利班）即將組成新政府，中國 尚未明確表態是否承認，但要求神學士必須與疆獨組織劃清界限。神學士發言人沙辛表示，很多「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動）成員已離開阿富汗，因為此前神學士已對其進行「堅決的」警告。

中通社報導，神學士能否與曾在該國尋求庇護的恐怖主義組織「東伊運」劃清界限並堅決打擊，是中國在阿富汗局勢中的核心利益關切。

中國國務委員兼外長王毅7月28日在天津會見當時還作為阿富汗神學士政治委員會負責人的巴拉達時就曾表示，希望阿塔（阿富汗神學士）同「東伊運」等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。

沙辛8日在接受專訪時表示，目前很多「東伊運」成員已離開阿富汗，因為此前神學士已對其進行了「堅決的」警告。至於剩餘成員，他不認為「他們中的任何人未來有可能留在阿富汗的任何地方，尤其是那些有意圖對其他國家發動破壞性行動的人」。

他表示，神學士將不允許「東伊運」等組織在阿富汗有任何訓練場、資金籌集機構和士兵招募場所。截止目前，他們已知的任何上述場所和機構都已不再運行。

這名神學士發言人解釋稱，執行上述政策符合神學士的國際利益，否則神學士將難以把精力集中在阿富汗的重建和為該國民眾提供生活保障上。神學士對此已強調過許多遍，相關組織也已了解到神學士釋放的信息。

不過，沙辛沒有明確回應記者有關「如果中國提出要求，是否會將仍在該國的東伊運成員引渡給中國」的問題。

「東伊運」是「東突」恐怖勢力中最具危害性的恐怖組織之一，其宗旨是通過恐怖手段分裂中國，在新疆建立一個政教合一的「東突厥斯坦伊斯蘭國」。該組織挑選、招募從新疆外逃的分裂分子、刑事犯罪分子和暴力恐怖分子，秘密接受專門訓練，從事恐怖活動。該組織已於2002年9月被聯合國列為恐怖組織，也是中國公安部2003年12月第一批認定的四個「東突」恐怖組織之一。