神學士：繳獲美軍武器不會賣北韓 盼南韓重啟大使館

神學士發言人沙辛受訪表示，希望南韓重啟駐阿富汗大使館。（美聯社）

南韓 朝鮮日報報導，神學士 （Taliban，或譯塔利班）發言人沙辛6日接受南韓媒體SBS採訪，稱不會將繳獲美軍武器賣給北韓，並和北韓切割，也希望南韓重啟駐阿富汗 大使館。

沙辛說：「我們需要美軍留下的武器，絕不會賣給北韓，我們和北韓沒有任何關係。」

沙辛也對南韓產業開發評價甚高，希望該國企業參與阿富汗開發。他說：「南韓也經歷過國家被破壞，在重建過程中累積許多經驗。若南韓能提供協助，我們將表示歡迎和感謝。重啟大使館對兩國都有好處，我們已表示會保障所有大使館安全，請重啟南韓大使館。想前往南韓的阿富汗人若持合法文件，我們也會保障他們出國。」

然而，神學士對於2007年在他們炸彈襲擊巴格蘭空軍基地中，身亡的南韓陸軍下士尹章豪，及同年綁架前往坎達哈傳教的23名南韓泉水教會志願者，並殺害了其中2人這些事，只是含糊其詞說是過去的事。

另方面，神學士日前聲稱完全拿下反抗勢力最後地盤龐吉夏河谷，印度媒體指稱，巴基斯坦出動武裝無人機幫神學士執行斬首任務是主要關鍵。

印度「星期」雜誌報導，阿富汗沙曼岡省的國會議員阿里昂賈6日指稱「龐吉夏河谷遭巴基斯坦空軍無人機以精確導引炸彈轟炸」。

阿富汗8月中淪陷神學士後，由阿富汗反抗勢力傳奇人物老馬樹德之子小馬樹德領導的民族抵抗陣線（NRF）據守龐吉夏河谷負隅頑抗。但隨神學士聲稱拿下龐吉夏河谷，NRF已開始呼籲全國起義反抗神學士。