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阿富汗2記者報導婦女示威 遭神學士毒打體無完膚

編譯中心╱綜合9日電
阿富汗2名記者報導喀布爾舉辦的婦女示威活動，慘遭神學士拘留毒打。(Getty Images)
阿富汗2名記者報導喀布爾舉辦的婦女示威活動，慘遭神學士拘留毒打。(Getty Images)

除了壓抑女權外，據報阿富汗神學士（Taliban，或譯塔利班）政權已開始拿新聞工作者開刀，多名媒體工作者最近採訪婦女示威時被捕，至少兩人慘遭毒打，體無完膚。

人權觀察發布新聞稿表示，喀布爾當地報紙Etilaat-e Roz的記者Taqi Daryabi和Nemat Naqdi於7日在採訪喀布爾西南部地區婦女示威時被押走，之後帶到警察局鞭笞。兩人於8日獲釋，送往醫院治療。

這兩人採訪的示威是在神學士宣布成立臨時政府後發生，數十名阿富汗婦女因內閣成員全是男性而走上街頭；外國媒體報導，數名示威者同樣慘遭鞭打。

Etilaat-e Roz於8日在推特貼出這兩名記者的照片，顯示背部及臉部均有傷痕；洛杉磯時報記者Marcus Yam也在推特分享照片，可見兩人的大腿全是瘀傷。Etilaat-e Roz還稱，還有至少4名拍攝示威的記者被捕，但稍後獲釋，部分記者據報也受傷。

針對阿富汗婦女及新聞工作者的處境，國際特赦組織南亞倡議專員哈密迪說：「神學士多次強調會尊重人權，但事實卻與我們在阿富汗多座城市的所見所聞背道而馳。」

神學士8日下令禁止所有未獲許可的示威活動，警告違者「將面臨嚴厲法律行動」。根據規定，所有示威活動需在至少24小時前向司法部申請，並通報示威目的、標語及抗議內容。一些抗議行動的主辦方因此紛紛取消9日在阿富汗首都喀布爾的集會。

根據若干法新社記者通報，9日上午喀布爾街頭明顯有較多神學士人員部署，在街角和有人的檢查哨可見到武裝戰士守衛，包括著野戰服的特種部隊人員。

阿富汗 神學士 喀布爾

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