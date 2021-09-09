報導婦女示威 阿富汗2記者慘遭神學士毒打

阿富汗神學士政權據報已開始拿新聞工作者開刀，兩名媒體工作者最近採訪婦女示威時被捕，慘遭毒打。(Getty Images)

除了壓抑女權外，阿富汗神學士 政權據報已開始拿新聞工作 者開刀，多名媒體工作者最近採訪婦女示威時被捕，至少兩人慘遭毒打，體無完膚。

人權觀察（Human Rights Watch）8日發布新聞稿表示，神學士政權已開始對媒體展開管制。

根據新聞稿，喀布爾當地報紙Etilaat-e Roz的記者Taqi Daryabi和Nemat Naqdi於7日在採訪喀布爾西南部地區婦女示威時被押走，之後帶到警察局鞭笞。

兩人於8日獲釋，送往醫院治療。

他們採訪的示威是在神學士宣布成立臨時政府後發生，數十名阿富汗婦女因內閣成員全是男性而走上街頭；外國媒體報導，數名示威者同樣慘遭鞭打。

人權觀察表示：「神學士應該停止攻擊與限制媒體，並確保向示威者及新聞工作者施暴的成員受到懲罰。」

另方面，Etilaat-e Roz於8日在推特（Twitter）貼出這兩名記者的照片，顯示背部及臉部均有傷痕；洛杉磯時報（Los Angeles Times）記者Marcus Yam也在推特分享照片，可見兩人的大腿全是瘀傷。

Etilaat-e Roz稱，還有至少4名拍攝示威的記者被捕，但稍後獲釋，部分記者據報也受傷。

針對阿富汗婦女及新聞工作者的處境，國際特赦組織（Amnesty International）南亞倡議專員哈密迪（Samira Hamidi）說：「神學士多次強調會尊重人權，但事實卻與我們在阿富汗多座城市的所見所聞背道而馳。」

神學士昨天下令禁止所有未獲許可的示威活動，警告違者「將面臨嚴厲法律行動」。根據規定，所有示威活動需在至少24小時前向司法部申請，並通報示威目的、標語及抗議內容。

早在神學士掌權之前，阿富汗即已被無國界記者組織（RSF）列為對記者最危險的國家之一，特別是女性記者。