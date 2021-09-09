神學士：盼與中國合作 努力重建阿富汗

阿富汗神學士駐卡塔爾政治辦公室發言人沙欣（Sohail Shaheen）。 央視畫面截圖

阿富汗神學士 （Taliban，另譯塔利班）駐卡塔爾政治辦公室發言人沙欣（Sohail Shaheen）接受採訪時表示，中國 是阿富汗的一大鄰國，阿富汗希望能夠與中國合作。

中國官方中央廣播電視總台《環球視線》9月8日專訪沙欣，沙欣在採訪中表示，阿富汗希望與中國合作，希望有機會成為中國和其他國家連接的樞紐。沙欣同時再次承諾，「不允許任何組織在阿富汗內部進行任何危害其他國家、包括中國在內的恐怖行動」。

沙欣表示，他曾訪問過中國，是阿富汗訪問中國的代表團成員，同時也是談判團隊的成員。與中國建立良好的關係，這是神學士的政策。在美軍結束佔領後，阿富汗非常希望能與中國合作，「希望未來能夠與中方努力共建阿富汗，同時阿富汗也有機會成為中國和一些其他鄰國連接的樞紐」。

他指出，神學士已承諾不允許任何組織從阿富汗內部危害包括中國在內的任何國家。阿富汗希望能實現經濟的發展，所以需要建立一個穩定的國家，不允許任何組織利用阿富汗進行任何的恐怖活動。

另外，神學士發言人穆塔基（Ahmadullah Muttaqi）7日則發布聲明稱，阿富汗新政府成立的籌備工作已完成。

隨後在9月8日，阿富汗與鄰國外長召開線上會議，中國、巴基斯坦、伊朗、塔吉克、烏茲別克外長，以及土庫曼副外長均出席這場會議。

中國外交部發表的聲明稱，在8日舉行的阿富汗鄰國外長會議上，中國外長王毅表示，當前階段可重點開展六方面協調合作：加強疫情防控、保持口岸開放、加強難移民管控、人道主義援助、深化反恐安全合作、開展禁毒合作。