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新政府老戰男充斥 神學士2.0面臨派系整合

編譯 莊蕙嘉
神學正式接管國家，但面臨組織內的派系問題。(美聯社)
神學正式接管國家，但面臨組織內的派系問題。(美聯社)

阿富汗武裝組織神學士(Taliban，另譯塔利班)公布臨時政府人事，正式接管國家。專家指出，有別於20多年前的政權，這次的「神學士2.0」面臨組織內的派系問題，能否團結溫和與強硬派，並展現包容多元主義的實質作為並妥善處理人權問題，是神學士二度取得政權後面臨的挑戰。

長期觀察阿富汗政治的作家胡賽因指出，儘管神學士多次表示掌權後將更開放包容，但從臨時政府的內閣人事來看並非如此。新內閣重要位子大多是在神學士在國際上知名度較高的人物，其中許多人過去一段時間坐完牢後便滯留外國，比較了解新的國際現實。

相對的，率民兵在阿富汗攻城掠地的神學士指揮官，很多是在2001年神學士政府垮台時加入組織，那時他們還是青少年，如今已是神學士的中堅分子。他們取代垂垂老矣、被邊緣化甚至早已凋零的上一代，率領民兵在前線作戰。但是代表和美國談判，以及出任新政府官職的卻不是他們，勢必引發意識形態和派系分裂。

因此，神學士正面臨溫和派和強硬派，中生代和老一輩，在軍事策略和政治體制等各方面的衝突。對神學士而言，最重大的挑戰應是安內而非攘外，團結整合派系的摩擦。

另外，從臨時政府的人事安排，也看得出神學士對於女權並沒有放寬的打算。日前有一群女性在阿富汗街頭示威要求平等權利，參與人數雖然不多，但顯示阿富汗民眾已有抗爭的覺悟。神學士目前沒有鎮壓女性示威者，除了對國際眼光仍有忌憚，也可能擔心鎮壓將激發更強大的反彈。

儘管神學士對旅居海外的阿富汗知識分子殷切喊話，要他們回來一同建設國家，但20多年前神學士政府的鐵腕統治歷歷在目，無法相信任何承諾。

況且，神學士高喊要建立伊斯蘭酋長國，意味著要奉行嚴格伊斯蘭律法，這又和放寬女權及尊重多元有矛盾。然而可以確定的是，20多年前那套強硬的「槍桿子出政權」做法現在已行不通，神學士很難走回極端保守的老路。

神學士 阿富汗 美國

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