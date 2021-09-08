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阿富汗婦女上街示威 神學士竟「鞭打棍擊」強行鎮壓

編譯張君堯／即時報導
神學士接掌阿富汗後宣布成立一個強硬且只有男性的臨時政府，引發阿富汗婦女上到喀布爾街頭抗議，而神學士分子竟使用「使用鞭子和棍棒」強行鎮壓。(Getty Images)
神學士接掌阿富汗後宣布成立一個強硬且只有男性的臨時政府，引發阿富汗婦女上到喀布爾街頭抗議，而神學士分子竟使用「使用鞭子和棍棒」強行鎮壓。(Getty Images)

神學士(Taliban，另譯塔利班)接掌阿富汗後宣布成立一個強硬且只有男性的臨時政府，引發阿富汗婦女上到喀布爾街頭抗議，而神學士分子竟使用「使用鞭子和棍棒」強行鎮壓。

根據美國CNN收到的影片和圖片顯示，這些抗議婦女高呼「阿富汗婦女萬歲」，同時一些人舉著標語，宣稱「沒有政府可以否認女性的存在」和「我會一遍又一遍地高唱自由」，也有人舉著幾天前遇害的懷孕女警形象標語。

參與抗議活動的一名婦女表示「我們聚集在這裡抗議政府最近宣布的政府內沒有女性代表」，她更透露一些抗議者「被鞭打」，並稱「他們叫我們回家、承認並接受國家，為什麼我們要接受這個沒有給予我們任何包容或權利的國家」，說話間她舉著一張海報、上面寫著「沒有女性的內閣是失敗的」。她還說一些報導抗議活動的記者已被拘留，並呼籲將他們釋放，強調「所有來這裡履行記者職責的人都被逮捕了，我們為什麼要忍受這種情況，還要忍受多久」。

另一名參加抗議活動的婦女表示，神學士已經「證明他們無法改變」，並補充說「我們正在詢問國際社會，特別是那些在過去20年裡試圖為婦女提供權利的人，那些婦女權利的捍衛者今天在哪裡？」。這些抗議婦女還透露神學士毆打觀看抗議活動的年輕人，並稱「一個16歲的孩子背著書包離家上學，卻被人帶走毆打，全身和手臂都有瘀傷」。

據目擊者稱，武裝分子還毆打一些報導示威的記者。

據悉，這只是阿富汗女性大膽公開挑戰神學士的最新案例。7日喀布爾也有婦女參加抗議活動，是神學士組織上個月奪取政權以來遭遇規模最大的抗議活動。上周末也有一小群女性示威者走上街頭要求平等權利。全國過去一周至少出現3場小型抗議活動。

神學士 阿富汗 喀布爾

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