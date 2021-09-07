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暴力神學士闖民宅 家人面前「槍殺懷孕女警」

編譯張君堯／綜合6日電
自神學士上台以來，阿富汗各地的學生首次開始重返大學，而根據6日曝光的照片顯示，女學生與男同學在同一間教室中間「被以窗簾或木板隔開」。（路透）
自神學士上台以來，阿富汗各地的學生首次開始重返大學，而根據6日曝光的照片顯示，女學生與男同學在同一間教室中間「被以窗簾或木板隔開」。（路透）

阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）掌握後不斷傳出暴力事件，如今又有目擊者向英國BBC爆料，有神學士武裝分子竟然開槍打死一名懷孕多時的女警察。

根據報導，這名受害婦女在當地媒體被稱為內加（Banu Negar），她在古爾省中部首府恰赫恰蘭（Firozkoh）的家人面前被殺，由於許多人擔心說出實情會遭到報復，因此事件細節仍然很粗略，但3位消息人士表示「神學士4日在內加的丈夫和孩子面前毆打並槍殺她」。

親屬提供的圖片顯示，房間角落的牆上濺滿鮮血和一具屍體，而臉部更嚴重毀容。家人更指出，原本在當地監獄工作的內加已經懷孕8個月，最終卻遭殘忍殺害。據悉，3名槍手4日來到這所房子並進行搜查，然後將一家人綁起來。一名目擊者表示「聽到入侵者說阿拉伯語」。

神學士向BBC表示，他們與內加的死無關，強調「我們知道這起事件，並確認神學士並沒有殺死她，我們的調查正在進行中」，更補充說神學士已經宣布大赦為前政府工作的人，並將內加的謀殺歸咎於「個人仇恨或其他原因」。此次殺戮發生之際，愈來愈多的報導稱阿富汗對婦女的鎮壓不斷升級。

自8月15日掌權以來，神學士一直試圖將自己塑造成比原先在全球聲譽所暗示的「更寬容」，但在阿富汗部分地區仍不時傳出發生暴行和鎮壓事件。

此外，神學士早前宣布同意女性上大學，神學士政權的教育主管機關4日發布一份文件，規定就讀私立大學的女性必須身穿長袍，並且戴著幾乎遮住全臉的面紗尼卡布，同時嚴禁男女合班，或是至少以簾幕區隔。文件中還提到，只有女老師才能教女學生，若是辦不到，那麼品格端正的「年長男人」才可任教。

一位大學教授表示：「實際上，這項計畫難執行，因為我們沒有足夠的女老師或班級以區隔女學生，但是他們允許女孩們上學及讀大學，可說是非常正面的進展。」

神學士 阿富汗 工作

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