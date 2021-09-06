日本仁醫為阿富汗奉獻遭殺害 神學士令毀肖像畫

圖為日本醫師中村哲2019年遭不明人士殺害後，阿富汗民眾對其悼念。(Getty Images)

日本醫師中村哲長年在阿富汗 從事人道援助，曾直言反對美國2001年對神學士 發動戰爭；他2019年遭不明人士殺害，喀布爾 市中心以一面大型肖像畫紀念他，神學士卻在昨天下令塗銷。

日本讀賣新聞報導，中村哲長年在阿富汗從事協助當地建設農業灌溉水道等人道援助活動；中村哲過世後，200多名感念中村的人士在阿富汗首都喀布爾市中心一處道路旁的牆上，繪製中村的大型肖像作為紀念。

不過製作中村哲肖像畫的當地藝術團體ArtLords表示，神學士（Taliban）昨天下令塗銷中村哲的肖像畫。

ArtLords負責人夏利法（Omaid H. Sharifi）說，中村哲的肖像和旁邊的詩句已整片塗白，取而代之的是寫上慶祝阿富汗「獨立」的黑色大字。

夏利法表示，對此感到很遺憾，神學士也未告知塗銷中村肖像畫的原因。

報導指出，神學士似乎企圖向喀布爾市民誇耀戰勝美國的功績；至於神學士是否知曉這是中村哲肖像仍下令塗銷，目前不得而知。

中村哲曾是非政府組織「白夏瓦會」（Peshwar Kai）負責人，將35年人生奉獻於治療阿富汗及巴基斯坦民眾，曾在2003年獲有亞洲諾貝爾獎之稱的「麥格塞塞獎」（Ramon Magsaysay Award）。

中村哲熱愛中亞和南亞地區普什圖族（Pashtun）傳統服飾，曾直言不諱反對以美國為首的聯軍於2001年對神學士發動戰爭。

他2019年12月4日搭車行經阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）時，遭不明人士槍擊身亡，時年73歲。