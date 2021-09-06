我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／謝淑薇女雙連3戰直落二 8強門票到手

宏都拉斯總統大選 左翼參選人：勝選與中國建交

日本仁醫為阿富汗奉獻遭殺害 神學士令毀肖像畫

中央社東京6日綜合外電報導
圖為日本醫師中村哲2019年遭不明人士殺害後，阿富汗民眾對其悼念。(Getty Images)
圖為日本醫師中村哲2019年遭不明人士殺害後，阿富汗民眾對其悼念。(Getty Images)

日本醫師中村哲長年在阿富汗從事人道援助，曾直言反對美國2001年對神學士發動戰爭；他2019年遭不明人士殺害，喀布爾市中心以一面大型肖像畫紀念他，神學士卻在昨天下令塗銷。

日本讀賣新聞報導，中村哲長年在阿富汗從事協助當地建設農業灌溉水道等人道援助活動；中村哲過世後，200多名感念中村的人士在阿富汗首都喀布爾市中心一處道路旁的牆上，繪製中村的大型肖像作為紀念。

不過製作中村哲肖像畫的當地藝術團體ArtLords表示，神學士（Taliban）昨天下令塗銷中村哲的肖像畫。

ArtLords負責人夏利法（Omaid H. Sharifi）說，中村哲的肖像和旁邊的詩句已整片塗白，取而代之的是寫上慶祝阿富汗「獨立」的黑色大字。

夏利法表示，對此感到很遺憾，神學士也未告知塗銷中村肖像畫的原因。

報導指出，神學士似乎企圖向喀布爾市民誇耀戰勝美國的功績；至於神學士是否知曉這是中村哲肖像仍下令塗銷，目前不得而知。

中村哲曾是非政府組織「白夏瓦會」（Peshwar Kai）負責人，將35年人生奉獻於治療阿富汗及巴基斯坦民眾，曾在2003年獲有亞洲諾貝爾獎之稱的「麥格塞塞獎」（Ramon Magsaysay Award）。

中村哲熱愛中亞和南亞地區普什圖族（Pashtun）傳統服飾，曾直言不諱反對以美國為首的聯軍於2001年對神學士發動戰爭。

他2019年12月4日搭車行經阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）時，遭不明人士槍擊身亡，時年73歲。

神學士 阿富汗 喀布爾

上一則

神學士籌組阿富汗新政府 呼籲前朝部隊成員加入

下一則

加拿大卑詩省遭規模6.5強震侵襲 深度15公里

延伸閱讀

神學士宣告勝仗 占領反抗軍最後據點 馬蘇德矢言反攻

神學士宣告勝仗 占領反抗軍最後據點 馬蘇德矢言反攻
布林肯抵達杜哈 將與卡達就阿富汗危機對話

布林肯抵達杜哈 將與卡達就阿富汗危機對話
先進武器3周就上手？神學士「空襲圍殲」阿富汗反抗軍

先進武器3周就上手？神學士「空襲圍殲」阿富汗反抗軍
仍有千人滯留阿富汗北部機場 苦等神學士放行

仍有千人滯留阿富汗北部機場 苦等神學士放行

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
圖為時任梅克爾外事顧問的賀岩2020年照片。 （中通社）

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

2021-09-05 23:36
男子墜落前的一刻。（影片截圖）

飯店頂樓泳池藏危機 印度男嬉鬧中「腳一滑」墜樓亡

2021-08-31 23:15
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
日本首相菅義偉3日宣布放棄參選黨總裁等於不再擔任下屆首相，防疫不力被視為主因。 路透資料照片

菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

2021-09-04 07:47

超人氣

更多 >
iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多

iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多
前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒

前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒
德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場