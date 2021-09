仍有千人滯留阿富汗北部機場 苦等神學士放行

紐約時報報導,美軍撤出阿富汗至今第5天,仍有約1000名想離開的人滯留當地,包括數十名美國人和持有美國或其他國家簽證的阿富汗人,他們正等著掌權的神學士 (Taliban,另譯神學士)允許飛機離境。

紐時提到,這些想要離開阿富汗北部大城馬薩里沙利夫(Mazar-i-Sharif)國際機場 的群眾面臨的狀況,是其他數以千計無法在美國於8月31日撤軍之前從喀布爾機場搭上飛機的人的寫照。

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾(Michael McCaul)接受「福斯週日新聞」(Fox News Sunday)訪問時說,有6架飛機停在馬薩里沙利夫機場,機上有美國人和阿富汗籍翻譯員,因神學士(Taliban)尚未發給許可而無法啟程。

Newly released satellite images show six commercial airplanes at Mazar-i-Sharif airport in northern Afghanistan that are not being allowed to depart by the Taliban. American citizens and Afghan interpreters are reportedly waiting to board the flights. 📸: @Maxar pic.twitter.com/Ov7kB3z5VP