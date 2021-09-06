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神學士邀請中國參加宣布政府組建活動 排除美歐

記者陳言喬／即時報導
8月31日，美國從阿富汗撤軍後，神學士官員在喀布爾機場接受記者採訪。美聯社
8月31日，美國從阿富汗撤軍後，神學士官員在喀布爾機場接受記者採訪。美聯社

據俄羅斯衛星通訊社9月6日報導，已控制阿富汗局勢的神學士（Taliban，另譯塔利班）武裝分子邀請土耳其、中國、俄羅斯、伊朗、巴基斯坦、卡達參加宣布政府組建的活動，但沒有一個西方國家受邀。

半島電視台援引一名神學士武裝消息人士稱，神學士方面已完成宣佈新政府成立的必要準備工作。

對於中國是否承認阿富汗神學士政權，中國外交部發言人汪文斌9月1日回應稱，阿富汗歷史正在翻開新的一頁，機遇與挑戰並存，困難與希望同在，飽經苦難的阿富汗人民正迎來國家和平與重建的新起點。

汪文斌還引用毛澤東的話讚揚「阿富汗是一個英雄的國家，歷史上從來沒有屈服過」。希望阿富汗各方順應本國人民的迫切願望和國際社會的普遍期待，構建開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，同各種恐怖組織徹底切割，同世界各國特別是周邊國家友好相處。

與此同時，神學士方面也多次提及中國是主要夥伴。神學士發言人穆賈希德9月2日接受義大利「共和國報」採訪，指出外國軍隊撤出後，中國將成為阿富汗新政府的主要合作夥伴，這對神學士來說是一個很好的機會，因中國計畫在阿富汗進行投資，並支持當地重建工作。

穆賈希德稱神學士對中國的「一帶一路」充滿興趣，中國還將幫助阿富汗充分利用其豐富的銅資源，為阿富汗開闢通往全球市場的道路。

阿富汗 中國 神學士

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