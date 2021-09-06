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卡達斡旋阿富汗危機、協助撤僑 晉升「中東日內瓦」

編譯中心／綜合5日電

神學士（Taliban，又譯塔利班）組織接管阿富汗引發危機。現在各國政界領袖紛紛湧進卡達首都多哈，一些國家已把駐阿富汗喀布爾使館遷往卡達，他們都讚賞卡達在喀布爾機場撤僑行動中扮演關鍵角色。不過，卡達的斡旋角色也面臨挑戰，由於神學士可能不會遵守承諾，屆時卡達的影響力成疑。

卡達2013年在阿富汗戰火未息之際，邀請神學士到多哈開設政治辦公室，獲得時任美國總統歐巴馬認同。接著卡達主持華府與神學士之間的談判，雙方在2020年達成撤軍協議，隨後神學士直接與阿富汗政府協商。

多哈長期保持與神學士的熱線，幫助卡達躍上國際舞台，成為撤離阿富汗絕望民眾與外國人行動的關鍵。在撤僑行動高峰期，卡達駐阿富汗大使還親自護送美國人與弱勢阿富汗人前往機場，包括多名阿國年輕女性。

智庫蘇凡中心資深研究員說：「卡達已贏得公正調解者的名聲，願意協助交戰各方找到方法結束衝突。」在阿富汗危機下，卡達儼然變成中東的日內瓦，也就是交戰各方可以會面的中立領土。

不過，監控聖戰士網絡的法國網站「情資線上」（Intelligence Online）提到：「多哈當局驚訝發現，流亡在外的（神學士）政治代表所許下的承諾，與（阿富汗）當地實際情況完全脫節。」倫敦國王學院副教授羅伯茲就提問，神學士在多哈的協商人員回國後，能否在神學士機關保留要職？又能否享有掌控權？「那將成為卡達斡旋的極限。」

另有數名觀察家也質疑，在神學士大勝過後，卡達的影響力還能維持多久。

神學士 阿富汗 喀布爾

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