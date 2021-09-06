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神學士、反抗軍纏鬥 美國警告：恐演變阿富汗內戰

編譯中心／綜合5日電
一名神學士戰士4日在阿富汗喀布爾市區站崗。（美聯社）
一名神學士戰士4日在阿富汗喀布爾市區站崗。（美聯社）

神學士（Taliban，或譯塔利班）上月攻陷阿富汗後，反抗武裝勢力以龐吉夏河谷（Panjshir Valley）為據點展開反擊，雙方戰事近日有升溫跡象。神學士5日表示已攻入對方最後根據地，但反抗軍也聲稱占上風，並準備和談。美軍參謀聯席會議主席密利（Mark Milley）表示目前戰況不明，恐演變成內戰。

路透報導，首都喀布爾以北的龐吉夏河谷之爭中，神學士和反對勢力「民族抵抗陣線」雙雙宣稱握有上風，但都無法給出確切證據。神學士趕在美國上周完成撤軍之前橫掃阿國各地，獨缺龐吉夏河谷；他們上一次於1996到2001年間掌權時，就始終未能取得此地控制權。

阿富汗反抗武裝勢力2日在龐吉夏省山區操練。該地帶高山環繞，易守難攻，曾為抗蘇年代...
阿富汗反抗武裝勢力2日在龐吉夏省山區操練。該地帶高山環繞，易守難攻，曾為抗蘇年代的游擊隊根據地。反抗勢力倘長踞於此，對神學士將是一個內患。（Getty Images）

據神學士發言人卡里米的說法，神學士部隊已掌控龐吉夏省7個地區中的4個，他在推特發文說：「神學士戰士已朝龐吉夏中心挺進。」但「民族抵抗陣線」領袖、阿富汗傳奇反神學士戰士馬樹德之子小馬樹德表示，他們在卡瓦克隘口包圍了「數以千計的恐怖分子」，他在臉書發文說，龐吉夏「依舊強悍的抵抗著」。

小馬樹德還表示，歡迎伊斯蘭學者協會所提出、藉由談判結束戰鬥的提議，「民族抵抗陣線原則同意解決當前的問題，並立即結束戰鬥及繼續談判，為了達成持久和平，民族抵抗陣線準備停止戰鬥，條件是神學士也停止對龐吉夏與安達拉谷的攻擊和軍事行動。」

對此情況，美軍參謀首長聯席會議主席密利表示，「我的軍事估計是，有可能演變為內戰。我不清楚神學士能否鞏固權力、確立統治」。密利說，神學士若無法奪下控制權，將導致未來3年凱達再起、伊斯蘭國（IS）或其他恐怖團體壯大。

國際社會也密切留意阿富汗局勢，日本外相茂木敏充5日在NHK節目透露，七大工業國（G7）與中俄最快8日召開外長會議，討論阿富汗問題。茂木還說，為了跟神學士交涉撤離日駐阿富汗大使館約500名職員，計畫派遣日本前駐沙烏地阿拉伯大使上村司作為政府代表。

神學士 阿富汗 日本

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