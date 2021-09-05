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孕婦也不放過 神學士再爆「當家人面槍殺女警」

編譯張君堯／即時報導
阿富汗被神學士掌握後不斷傳出暴力事件，圖為阿富汗喀布爾的女學生。（歐新社）
阿富汗被神學士掌握後不斷傳出暴力事件，圖為阿富汗喀布爾的女學生。（歐新社）

阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)掌握後不斷傳出暴力事件，如今又有目擊者向英國BBC爆料，有神學士武裝分子竟然開槍打死一名懷孕多時的女警察。

根據報導，這名受害婦女在當地媒體被稱為內加（Banu Negar），她在古爾省中部首府恰赫恰蘭（Firozkoh）的家人面前被殺，由於許多人擔心若說出實情會遭到報復，因此事件細節仍然很粗略，但3位消息人士表示「神學士4日在內加的丈夫和孩子面前毆打並槍殺她」。

親屬提供的圖片顯示房間角落的牆上濺滿鮮血和一具屍體，而臉部更嚴重毀容。家人更指出原本在當地監獄工作的內加已經懷孕8個月，最終卻遭殘忍殺害。據悉，3名槍手4日來到這所房子並進行搜查，然後將一家人綁起來。一名目擊者表示「聽到入侵者說阿拉伯語」。

神學士向BBC表示，他們與內加的死無關，強調「我們知道這起事件，並確認神學士並沒有殺死她，我們的調查正在進行中」，更補充說神學士已經宣布大赦為前政府工作的人，並將內加的謀殺歸咎於「個人仇恨或其他原因」。此次殺戮發生之際，越來越多的報導稱阿富汗對婦女的鎮壓不斷升級。

自8月15日掌權以來，神學士一直試圖將自己塑造成比原先在全球聲譽所暗示的「更寬容」，但在阿富汗部分地區仍不時傳出發生暴行和鎮壓事件。

神學士 阿富汗 工作

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