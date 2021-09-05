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阿富汗陷危機 卡達居中斡旋晉升「中東日內瓦」

中央社杜哈5日綜合外電報導
圖為一名駐守在喀布爾機場的神學士士兵。(美聯社)
圖為一名駐守在喀布爾機場的神學士士兵。(美聯社)

神學士組織（Taliban，另譯塔利班）接管阿富汗引發危機。現在各國政界領袖紛紛湧進卡達首都杜哈，一些國家已把駐阿富汗喀布爾使館遷往卡達。他們都讚賞卡達在喀布爾機場撤僑行動中扮演關鍵角色。

法新社報導，中東小國卡達獲得阿富汗戰爭交戰各方的信任。這次它把握機會鞏固自身全球影響力，以及作為中立調停者的名聲。

卡達2013年在阿富汗戰火未息之際，邀請神學士到杜哈（Doha）開設政治辦公室，獲得時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）認同。

接著卡達繼續主持華府與神學士之間的談判，雙方在2020年達成撤軍協議，隨後神學士直接與阿富汗政府協商。

杜哈長期保持與神學士的熱線，幫助卡達躍上國際舞台，成為撤離阿富汗絕望民眾與外國人行動的關鍵。在撤僑行動高峰期，卡達駐阿富汗大使還親自護送美國人與弱勢阿富汗人前往機場，包括多名阿國年輕女性。

總部位於紐約的智庫蘇凡中心（Soufan Center）資深研究員克拉克（Colin Clarke）說：「卡達已贏得公正調解者的名聲，願意協助交戰各方找到方法結束衝突。」

「我認為卡達獲益的部分是，有愈來愈多人認同杜哈是個適合磋商的地方，它儼然已變成中東的日內瓦（Geneva），也就是交戰各方可以會面的中立領土。」

現在，卡達正努力與神學士合作儘速重啟喀布爾（Kabul）機場，這座機場自美軍撤離後一直關閉至今。卡達希望能建立人道援助走廊。

但卡達逐步提升的角色也面臨挑戰。監控聖戰士網絡的法國網站「情資線上」（Intelligence Online）提到：「杜哈當局驚訝發現，流亡在外的（神學士）政治代表所許下的承諾，與（阿富汗）當地實際情況完全脫節。」

另有數名觀察家也質疑，在神學士大勝過後，卡達的影響力還能維持多久。

倫敦國王學院（King's College London）副教授羅伯茲（David Roberts）就提問，神學士在杜哈的協商人員回國後，能否在神學士機關保留要職？又能否享有掌控權？

羅伯茲告訴法新社：「那將成為卡達斡旋的極限。」

神學士 阿富汗 機場

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