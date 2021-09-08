喀布爾機場重新開放 國內航班部分復飛

喀布爾機場重新開放，讓國內線復飛及接收援助。(美聯社)

阿富汗 最大航空公司阿里亞納阿富汗航空宣布，往來首都喀布爾 和境內3大城市航班今天部分復飛。稍早一群來自卡達的技術人員已協助喀布爾機場 重新開放，讓國內線復飛及接收援助。

阿里亞納阿富汗航空（Ariana Afghan Airlines）在臉書（Facebook）官方帳號宣布，往來喀布爾（Kabul）和阿富汗西部城市赫拉特（Herat）、北部城市馬薩里沙利夫（Mazar-I-Sharif）及南部城市坎達哈（Kandahar）的航班已開始恢復飛行。

波斯灣國家卡達的半島電視台（Al Jazeera）報導，卡達駐阿富汗大使早前表示，一組卡達技術人員已讓喀布爾機場恢復運作，以接收援助。

報導引述大使說，卡達技術人員與阿富汗當局已合作修復了喀布爾機場跑道。這座機場經歷過去3週混亂場面後，最新進展意味讓機場朝向恢復相對正常再邁進一小步。

阿富汗地形多山，飛航服務對於境內交通和對外聯繫皆是重要命脈。8月15日閃電占領喀布爾的阿富汗民兵組織神學士（Taliban）為尋求恢復秩序，因此視首都機場重啟為高度優先事項。

自從美國帶頭將數萬僑民、西方人和曾協助西方國家的阿富汗人從阿富汗撤離的行動結束後，喀布爾機場一直維持關閉。這場撤離行動為美軍中止在阿富汗20年戰事並完全撤出畫下句點。

不過，西方撤離行動8月底結束時，仍有數以千計擔心在神學士統治下生活而想離開阿富汗的人走不了。神學士已承諾會讓這些人安全離境。