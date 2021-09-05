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吸引年輕人 神學士開放使用手機、提供就業

編譯陳律安／綜合外電
年輕人之所以加入神學士，有一大原因是該組織提供的就業保障。美聯社
年輕人之所以加入神學士，有一大原因是該組織提供的就業保障。美聯社

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）藉由局部開放部眾使用社群媒體和提供就業機會，吸引貧困年輕人加入這個伊斯蘭基本教義派組織，最終重新奪回阿富汗政權。

日經新聞報導，神學士因應時代潮流，以吸引年輕人加入，例如局部開放網路和智慧手機，允許部眾在推特等社群平台上貼文。

相較下，神學士上回在1996至2001年間統治阿富汗時，實施嚴格伊斯蘭律法，禁止電視、音樂等娛樂，也不准女性受教育。

神學士領袖已體認到，若沒有網路聲量，便無法獲網路世代青睞。不過，據信神學士仍禁止部屬透過網路尋求電影、音樂等娛樂。

對許多年輕神學士戰士而言，加入神學士的最大誘因，在於該組織提供的就業保障。

阿富汗的經濟仍遲遲無法起飛，就算在美軍駐紮期間，大量國際援助湧入仍未能振衰起敝。據亞洲基金會2019年的調查，逾70%受訪者認為，阿富汗年輕人面臨的最大問題是缺乏就業機會。據信神學士利用毒品交易的獲利，吸引年輕人加入。

一名20幾歲的神學士戰士說：「我每月僅賺阿富汗尼（118美元），根本入不敷出。不過我很幸運地能為神學士效力。」

神學士 阿富汗 就業

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