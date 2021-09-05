非政府組織包機援救阿富汗 美議員籲國務院加入

美國共和黨籍眾議員華茲（Mike Waltz）今天呼籲美國國務院 與非政府組織合作，並稱這些組織正計劃包機，從多個阿富汗 城市援救受困的美國人，以及有危險的盟國友人。

華茲在4日給國務卿布林肯（Antony Blinken）的信中表示，多個非政府組織表示要包機，且已「取得飛機與資金，準備起飛」把人載出阿富汗。

他說，目前有美國公民 、合法的永久居民，以及能夠取得特殊簽證的阿富汗人正藏匿在機場附近，等待離境許可。

在8月的喀布爾撤離行動，大約有12萬4000名美國、外國公民與弱勢阿富汗人，搭乘美國領導的班機離開被神學士（Taliban，另譯塔利班）控制的阿富汗。

神學士在1996至2001年執政期間以殘酷刑罰著稱，並禁止女孩與女性求學、就職。雖然神學士承諾會尊重人權，並讓女性享有權利，以及符合伊斯蘭教律法（Sharia law）的自由，但外國政府都擔心昔日的嚴苛治理即將回歸。

華茲並沒有明確表示有多少包機正在等候神學士的離境許可，路透也無法立即連絡上他的辦公室請他發表評論。

他表示，非政府組織願意和政府分享旅客清單，商討「適當的審查和優先順序」。

國務院沒有立即對華茲的信置評。國務院發言人普萊斯（Ned Price）2日告訴記者，國務院正對計劃包機的私人團體一一給予建議，但也強調當中的風險。

他否認國務院阻止包機離開阿富汗，表示官員持續嘗試安排包機在第三國降落。不過他也說，由於地面上沒有美方人員，美國對阿富汗與其他地方的領空也沒有管轄權，因此事態比較複雜。