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阿富汗女權遊行前進總統府 遭神學士鳴槍、催淚彈驅趕

中央社／喀布爾4日電
阿富汗女性3日在位於喀布爾的總統府前集會，向神學士政權要求平等權利。（路透）
阿富汗女性3日在位於喀布爾的總統府前集會，向神學士政權要求平等權利。（路透）

身穿迷彩裝的「神學士」（Taliban，另譯塔利班）特種部隊今天對空鳴槍，嚇得在阿富汗首都喀布爾一場向新執政者要求平權的女性遊行戛然而止。

美聯社報導，同樣也是在今天，對阿富汗神學士有極大影響力的巴基斯坦情報機構首長意外造訪喀布爾。

神學士戰士上月奪占絕大部分國土，並慶祝歷經20年戰爭後美軍終於完全撤離。如今神學士將再次治理極度仰賴國際援助、遭戰亂蹂躪經年的阿富汗。

這是2天來喀布爾第2次的女性示威，原本過程平和，示威者在阿富汗國防部外放置花圈，向與神學士奮戰捐軀的阿富汗軍人致敬，之後再遊行到總統府。

20歲示威者奈比（Maryam Naiby）說：「我們在這裡爭取阿富汗人權。我愛我的國家，我會一直在這裡。」

示威者口號的聲音越來越大之際，多位神學士官員突然插手，詢問群眾訴求。24歲女大學生卡碧禮（Sudaba Kabiri）答稱伊斯蘭先知賦予女性權利，她們希望女性擁有權利，神學士官員保證會保障女權，但這些都才20出頭的女示威者抱持懷疑態度。

示威群眾抵達總統府時，12名神學士特種部隊隊員衝進人群對空鳴槍，示威者嚇得倉皇四散。卡碧禮告訴美聯社，特種部隊也施放催淚瓦斯。

神學士承諾會成立包容的政府，實施的伊斯蘭律法也會比他們1996至2001年間執政時溫和一些，但許多阿富汗人、特別是女性卻極度懷疑，擔心過去20年在美國扶植的阿富汗政府期間取得的權利會被剝奪。

過去兩週，神學士官員大部分都在開會。有傳言指出，神學士內部浮現意見分歧。今天清晨鄰國巴基斯坦情報單位首長哈米德（Gen. Faiez Hameed）意外造訪喀布爾，目前不清楚他要對神學士領導階層傳達哪些訊息。

之前神學士遭美軍揮師推翻後，高層在巴基斯坦設有總部，據稱能直接與巴國位高權重的情報局講上話，巴基斯坦情報局被認為對神學士有高度影響力。

神學士 阿富汗 喀布爾

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