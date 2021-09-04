阿富汗恢復轉帳 國內航線也重啟

聯合國表示，已經重啟阿富汗 部分地區的人道援助班機，連結巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與阿富汗北部大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）以及南部大城坎達哈（Kandahar）。

阿富汗最大航空公司阿里亞納阿富汗航空在得到神學士 (Taliban，另譯塔利班)與航空當局「開綠燈」後，將於3日稍晚恢復國內班機，先開始飛馬薩里沙利夫到首都喀布爾 班機。

西聯公司（Western Union）和速匯金國際公司（Moneygram）也都表示恢復轉帳業務，許多阿富汗人都仰賴海外親戚匯款維生。卡達表示，正努力恢復援助生命線：喀布爾機場的運作。

神學士新政權誓言要比上次1996到2001年執政更具包容性，當年掌權前同樣經歷多年衝突，先是抵抗蘇聯在1979年入侵，接著爆發血腥內戰。

神學士第一次執政時，以嚴酷實施極度保守伊斯蘭律法而惡名昭彰，女性被禁止參與公眾生活，女孩無法上學，娛樂活動被禁止，並實施石刑等嚴酷懲罰。

現在所有人都在看，神學士推出的內閣，是否能挽救因為戰亂而受創的經濟，並履行承諾，成立「更包容」政府。

各界對於新政府揣測不斷，但高層官員透露，內閣成員不會納入女性。