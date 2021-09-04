解阿富汗危機 布林肯將與盟友商討

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日指出，他下周將前往卡達和德國，就阿富汗 危機展開對話。俄羅斯總統普亭呼籲各界讓神學士 (Taliban，另譯塔利班)地位合法化。歐盟 外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，為協助阿富汗人民，歐盟將必須與神學士接觸，但這不代表承認其政權。

布林肯在國務院說明阿富汗政策，他表示，美國期待任何神學士領導的政府能守諾行事，展現包容；他也說，阿富汗民眾申請特殊移民簽證的亂象源自申請程序在前政府期間停擺9個月，即便拜登政府上任也難有效消化申請案。

對於神學士政權，布林肯表示，拜登政府期望任何神學士領導的阿富汗政府，都能依據其對國際社會的承諾行事，展現真實的包容性，並在政府組成中納入非神學士組織的代表。

對於是否承認神學士政權，美國正在觀望，布林肯說，美國正在研究阿富汗新政府採取什麼行動與政策，這才是最重要的因素。

布林肯表示將於5日啟程，並對撤離阿富汗行動的重要據點卡達表達「深深的感激」。布林肯之後將前往德國，與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）共同舉行20國部長線上會議。

普亭3日在海參崴出席東方經濟論壇時稱，阿富汗這國家如分崩離析，國際社會將無可與之對話的政治力量。他呼籲各界合作，承認神學士這個政治力量合法化。

普亭稱阿富汗境內有很多極端運動在進行，它們對鄰國以及阿富汗的盟友構成威脅。

歐盟27成員國外長今天在斯洛維尼亞舉行非正式會議，會後波瑞爾表示，今天討論集中在阿富汗情勢，因為阿富汗的未來將會影響歐洲安全。

波瑞爾說為協助阿富汗人民，歐盟將不得不與阿富汗新政府接觸，但這並不代表承認神學士政權，只是因行動所需的接觸。而且這種接觸將視神學士政府的行為及是否遵守承諾而調整。

他提出歐盟與神學士增加接觸的五個基準，包括神學士不向其他國家輸出恐怖主義、尊重人權及法治、成立包容性政府、接納人道主義援助物資及履行承諾，以及讓希望離開阿富汗的外國國民和處於險境之中的阿富汗人離開。

此外，歐盟擔心阿富汗將有大批難民前往歐洲，為此，歐盟將啟動一個與阿富汗鄰國合作的政治平台，這個政治平台將管理來自阿富汗的人口流動等問題，並防止恐怖主義蔓延、打擊販毒和人口走私等。