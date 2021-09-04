我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

大批知識分子逃離阿富汗 人才荒不利神學士統治

編譯中心╱綜合3日電
撤離阿富汗的12萬多人中，很多是合格專業人員，大量流失的人才將影響神學士的統治能力。(美聯社)
撤離阿富汗的12萬多人中，很多是合格專業人員，大量流失的人才將影響神學士的統治能力。(美聯社)

撤離阿富汗的12萬多人中，很多是合格專業人員，從公務員到律師都有。專家表示，武裝組織神學士(Taliban，另譯塔利班)成員多未受教育，缺乏管理國家的知識，大量流失的人才將影響神學士的統治能力。

中央社引述法新社報導，在美國和其他西方國家主導的喀布爾撤離行動中，曾為美國支持的政府與北大西洋公約組織（NATO）軍隊工作過的人，以及有理由擔心遭新伊斯蘭政權迫害的人可優先登機。

這些人包括政府官僚、銀行家、非政府組織人士、公民社運人士、記者與其他構成過去20年阿富汗國家與社會骨幹的受教育者。神學士（Taliban）認為，那時的阿富汗受西方影響而腐敗。

曾是喀布爾高階公務員的拉契（Rachid）擁有歐洲大學碩士學位，他帶著妻小抵達法國尋求庇護，在接受法新社訪問時說：「我從不想離開我的國家…在阿富汗我擁有一切，更重要的是，我所做的事對阿富汗人民是有用的。」

他說：「30、40名和我一起在國外唸書的人都離開了，這對我們國家是很大的損失。」連年的自殺炸彈攻擊與針對性殺戮，使得像拉契這樣的人斷然拒信神學士領袖說他們可以繼續安全自由工作的承諾。

專家認為，阿富汗作為世界最窮國之一，在這方面損失十分巨大，且將為神學士統治國家的能力帶來挑戰。

神學士似乎也意識到了這一點，發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）上月24日就指控美國帶走「阿富汗專家」，當時距離31日美國撤軍截止期限只剩一週。他說：「我國需要他們的專業知識技術，他們不應被帶到其他國家。」

盧森堡社會經濟研究所（Liser）移民專家竇奇耶（Frederic Docquier）指出，2015年從敘利亞出逃的人中就包括很多技術人員；一般來說，移民中多數都是具有較高教育水準的人。

學者巴瑞（Michael Barry）任教於阿富汗美利堅大學（American University），專門研究阿富汗。他表示，許多神學士成員來自鄉下，缺乏管理國家官僚系統的實際知識與教育。

他解釋：「他們知道自己需要最基本的技術人員和高級知識分子，好讓這個需要持續接受外援的政府保持運轉，儘管也只有中國、巴基斯坦或卡達的援助。」

既然人才外流可能會對新政權造成衝擊，為何神學士還容許這麼多人在死敵美國的協助下離開？巴瑞分析：「藉由讓步，他們在國際社會的形象會正面一點，同時擺脫可能的反對意見來源。」

竇奇耶指出：「知識分子在任何高壓社會都是反對聲音的來源。讓他們離開，等於消除了反對的可能，也就抹去了改變的機會。」

阿富汗 神學士 美國

上一則

大小雞 超級比一比 網友大開眼界

下一則

阿富汗恢復轉帳 國內航線也重啟

延伸閱讀

電郵淪神學士報復工具？傳Google封鎖阿富汗官方帳戶

電郵淪神學士報復工具？傳Google封鎖阿富汗官方帳戶
布林肯：期待任何神學士領導的政府守諾行事

布林肯：期待任何神學士領導的政府守諾行事

歐盟：將與神學士接觸 不代表承認政權

歐盟：將與神學士接觸 不代表承認政權
只會找前任將領談阿富汗？多家新聞頻道挨批立場偏頗

只會找前任將領談阿富汗？多家新聞頻道挨批立場偏頗

熱門新聞

現場停放的車輛被炸毀。（取自Asvaka News）

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

2021-08-28 06:05
阿富汗女性在喀布爾街頭遭神學士盤查。(路透)

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

2021-08-28 14:07
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
英國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。美聯社

BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症

2021-08-27 14:13
麗柏拉塔小孩一出生就是畸形兒，甚至罹患什麼病都不知道，希望能透過募資讓他出國治療。 （影片截圖）

生下「畸形兒」父冷血拋棄妻小：妳可以殺死這惡魔之子

2021-08-27 22:10
哈利（左起）和梅根的歐普拉專訪，被傳另有目的。（路透資料照片）

哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈

2021-08-30 03:15

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情