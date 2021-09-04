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被迫同步撤離阿富汗 英防長嗆：美國不再是超級強權

編譯中心╱綜合3日電
英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)。美聯社
英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)。美聯社

針對西方國家撤軍阿富汗英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，美國不再是大家認為的超級強權。英國前外相韓特（Jeremy Hunt）說，英國被最密切的友邦強迫執行撤離任務。

「衛報」報導，這篇訪問由「觀察者月刊」（Spectator）在西方軍隊撤離阿富汗首都喀布爾數天後進行。

被問到這次阿富汗撤離行動，是否顯示英國在國際舞台的力量有限。華勒斯先是說：「顯然英國不是超級強權。」

但他接著似乎把矛頭指向美國，他說：「但若一個超強不願堅持下去，恐怕也稱不上是超強。那當然不算是一個全球性力量，只能算是個強國。」

親近華勒斯人士說，他的這番談話可以解讀為針對美國而發。一名了解內情的人士辯稱，他也可能是強調，政治意志與純粹軍事力量一樣重要。

這並非華勒斯首次公開批評美國。8月中當神學士開始在阿富汗橫掃各地時，他曾說美國前總統川普在2020年與神學士達成的和平協議是個「錯誤」，「造成很多戰略問題」。

不過，美國最後的撤軍決定是由川普繼任者拜登於今年4月做下，令想要繼續駐軍的英國感到失望。沒有美軍留駐，英國無法獨力糾合另一股可靠的軍事力量，只好被迫與美軍同進退，於上周撤離。

英國前外相韓特2日警告，英美特殊關係當中浮現了一個潛在問題。他稱撤離喀布爾是場災難，英國被迫為之。

他在地方報紙發表評論稱：「這場撤離行動是由最密切的友邦強迫英國為之，這個潛在問題繼續發展下去，將十分危險。」

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