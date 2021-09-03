神學士與龐吉夏谷反抗軍爆發激戰 死傷數各說各話

據俄羅斯官媒轉述報導，神學士準備接受當地民兵會指派的任何一位省長，但要求龐吉夏山谷升起「阿富汗伊斯蘭酋長國」的旗幟，但NRF拒絕照辦。路透

神學士 （Taliban，另譯塔利班）組織重掌阿富汗 ，首都喀布爾 以北約80公里的龐吉夏山谷（Panjshir Valley）成為最後一個尚未陷落的地點。根據報導，神學士集結的部隊與盤據當地的全國抵抗陣線（National Resistance Front, NRF）2日晚間爆發新一輪的激烈戰鬥，對於戰況則是各說各話。

神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，跟當地抵抗運動的談判失敗之後，神學士就發動一次重要行動以奪下龐吉夏山谷，旗下戰士現已進入龐吉夏省，占領通往東部巴達赫尚省（Badakhshan）主要道路沿途的11個「重要」據點，其中包含位於山谷西南入口的帕爾旺省（Parwan）一個小鎮，指「他們遭受重大損失」。

不過，NRF的一位發言人否認神學士有取得任何進展，並宣稱完全控制住全部的通道跟入口，企圖進占山谷入口一處行政區的「多波」攻勢均被擊退，還稱NRF部隊自衝突首度爆發後，已在兩條戰線殺死大量神學士戰士，「這已經向另一邊證明了，他們不能透過戰爭解決這個問題」。

兩邊都提供對方死傷的不同數字，但未提供證據，現在也不可能進行核實。神學士宣稱，龐吉夏山谷的四面八方都被包圍，NRF勝利是不可能的。但NRF則說，他們拒絕投降，NRF內部一位消息人士告訴CNN，「他們（神學士）正運用最後的力量要攻進來，但衝突正持續進行」。

據俄羅斯官媒《RT》轉述的報導，神學士是準備接受當地民兵會指派的任何一位省長，但要求龐吉夏山谷升起「阿富汗伊斯蘭酋長國」的旗幟。但NRF拒絕照辦，自封阿富汗代理總統的沙雷（Amrullah Saleh）指出，阿富汗伊斯蘭共和國的國旗正持續在龐吉夏山谷飄揚。