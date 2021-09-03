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談判破裂 300神學士遭反抗軍擊殺

編譯中心╱綜合2日電

阿富汗黎明電視台援引神學士高層人士阿米爾汗穆塔奇（Mullah Amir Khan Muttaqi）的話稱，阿富汗神學士與龐吉夏省反塔力量之間的會談失敗了。一名消息人士還透露，神學士與龐吉夏省反抗軍自8月31日夜晚開始交戰，已經造成超過300名神學士士兵死亡。

俄羅斯塔斯社報導，龐吉夏省目前是阿富汗唯一未被神學士控制的省，消息人士還透露，神學士與龐吉夏省反抗軍之間的會談失敗，「（雙方）自8月31日夜裡開始交戰，造成超過300名神學士士兵死亡，另有數十名神學士士兵受重傷或被俘」。這名消息人士說交戰仍在繼續，「神學士未能成功突破防線，他們如今不得不撤退」。

外媒此前報導，「阿富汗伊斯蘭酋長國」推特帳號曾發文稱，數百名神學士士兵正被派往龐吉夏省；當天早些時候，龐吉夏省反抗軍領導人之一艾哈邁德馬蘇德聲稱，龐吉夏省不會向神學士投降，該省民眾準備好頑強抵抗。

俄新社稍早前報導，神學士尋求以和平方式解決衝突；阿富汗黎明電視台也稱，8月26日晚，阿富汗神學士代表團與占據龐吉夏等地的反抗軍在阿富汗東部帕爾旺省首府恰里卡爾舉行會談，內容涉及信息共享、恢復談判以實現阿富汗持久和平與穩定等方面。據一名神學士成員透露，雙方就多個議題存在分歧。

神學士 阿富汗 俄羅斯

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