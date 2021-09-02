神學士將組建政府 阿富汗西部爆發罕見女性示威

阿富汗西部大城赫拉特爆發罕見示威，數十名女性走上街頭，爭取工作權與女性入閣。Getty Images

阿富汗 伊斯蘭武裝組織神學士 （Taliban，另譯塔利班）2日表示，新政府即將組建完成。阿富汗西部大城赫拉特（Herat）則爆發罕見示威，數十名女性走上街頭，爭取工作權與女性入閣。

兩名神學士消息人士告訴法新社，該組織可能在3日下午祈禱後宣布內閣名單。美軍日前才完成自阿富汗撤離行動，結束這場美國 史上最曠日費時戰爭。

美軍最後一批人員撤離阿富汗後，神學士1日舉行慶祝遊行，並展示他們掠奪而來的部分美國軍事硬體。他們甚至駕駛一架美國黑鷹（Black Hawk）直升機，在其根據地、第二大城坎達哈（Kandahar）上空飛行。

如今所有目光都集中在神學士身上，等著看他們是否能建立先前承諾的「包容性」政府，以管理這個飽受戰火蹂躪的國家。

儘管針對內閣組成的揣測四起，神學士政治委員會副主席史塔尼克賽（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）1日透露，內閣名單不可能出現女性。

與此同時，赫拉特有約50名女性走上街頭爭取工作權，並抗議新內閣不見女性身影。

示威者齊聲高呼，「接受教育、工作和安全保障是我們的權利。我們不害怕、我們團結一致。」

赫拉特鄰近伊朗邊界，是古絲綢之路上一座相對國際化、也較繁榮的城市。神學士奪回控制權後，當地女孩已經重返學校上課。