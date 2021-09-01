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神學士組「政教合一」政府 精神領袖阿洪扎達掌權

編譯洪毅／綜合1日電
精神領袖阿洪扎達將成為阿富汗最高領袖。(Getty Images)
精神領袖阿洪扎達將成為阿富汗最高領袖。(Getty Images)

神學士控制阿富汗首都喀布爾後，紐約時報引述神學士官員報導，神學士已準備組建政府，精神領袖阿洪扎達(Sheikh Haibatullah Akhundzada)將成為阿富汗最高領袖；另一方面，神學士唯一尚未占領的省份，龐吉夏省(Panjshir)的反抗勢力依然持續與神學士交戰中。

紐時報導，神學士預計將在阿富汗組織類似伊朗的政教合一政府體制，阿洪扎達將成為阿富汗宗教領袖，並掌握國家最高權力；至於類似總理的政府日常事務，預計將由神學士聯合創辦人、目前擔任副領袖並負責與美國談判的巴拉達(Mullah Abdul Ghani Baradar)擔任。

神學士的好戰分支「哈卡尼網絡」領袖哈卡尼(Sirajuddin Haqqani)，神學士創始人歐瑪爾(Mullah Muhammad Omar)之子雅庫布(Mawlawi Muhammad Yaqoub)預計也會擔任新政府要職；有關消息最快2日發布，目前尚不清楚神學士是否會履行承諾，組建具包容性的政府。

目前擔任副領袖並負責與美國談判的巴拉達，可能擔任類似總理的職位。(Getty I...
目前擔任副領袖並負責與美國談判的巴拉達，可能擔任類似總理的職位。(Getty Images)

雖然過去十幾年來，神學士一直在組建類似影子政府的體制，但預期治理阿富汗將是艱鉅挑戰，因為境內面臨經濟危機，物價高攀，民眾甚至面臨飢餓問題，基礎建設如電力等也受到破壞，而且人才出走，還被美國等外國政府或國際組織斷銀根，凍結其海外資產。

此外，據華爾街日報報導，在龐吉夏省境內的反抗勢力依然與神學士交戰中，1日交戰互有死傷；龐吉夏省主要為河谷地形，過去長期是反神學士勢力的根據地，不過在近期交戰中，神學士已奪下舒圖爾縣(Shotul)，是為神學士一方的進展。

神學士試圖透過心戰喊話以和平奪下龐吉夏省，但尚未成功；在一段音頻中，負責談判的神學士高級官員穆塔奇(Amir Khan Muttaqi)喊話說，龐吉夏已被神學士包圍，神學士和平奪下國家，不應再讓龐吉夏人民受苦，是時候結束一切，加入神學士政府了。

除龐吉夏省外，瓦爾達克省(Wardak)、代孔迪省(Daikundi)也有反抗勢力，此地勢力主要由什葉派哈扎拉人(Hazaras)組成，其中一名民兵就說，向神學士投降是「不可接受」的。

目前擔任副領袖並負責與美國談判的巴拉達，可能擔任類似總理的職位。(Getty I...
目前擔任副領袖並負責與美國談判的巴拉達，可能擔任類似總理的職位。(Getty Images)

神學士 阿富汗 美國

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