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神學士遊行慶祝 把玩掠奪來的美國武器

編譯中心／綜合1日電
美軍撤離後，一些想逃離的阿富汗人改走陸路前往鄰國。在巴基斯坦邊城查曼，一些阿富汗人8月31日排隊領取救濟物資。（美聯社）
美軍撤離後，一些想逃離的阿富汗人改走陸路前往鄰國。在巴基斯坦邊城查曼，一些阿富汗人8月31日排隊領取救濟物資。（美聯社）

美軍最後一批人員8月30日撤離阿富汗，但仍有民眾無法搭上撤離班機，甚至考慮冒險走陸路離開阿富汗。此外，神學士（Taliban，又譯塔利班）支持者在美軍撤離後，在各地熱烈慶祝，東部城市柯斯特8月31日就有群眾抬著覆蓋美國國旗與北約旗幟的棺材遊街；神學士今天也遊行慶祝，並且展示掠奪來的部分美國軍事硬體。

曾替美軍工作、持有美國護照的胡塞帶著六個女兒，連日來打電話、寄電子郵件給美國大使館，都沒得到回應。8月30日美軍最後一架運輸機飛離後，胡塞失去失望。

他說，現在正衡量是否要冒險走陸路離開阿富汗，「我從新聞和親戚那裡聽到，成千上萬的人等在阿富汗與巴基斯坦邊境，嘗試進入巴基斯坦。我不知道是否該去塔吉克。」這段路程長達上千公里，一路要經過眾多神學士崗哨，過程可能很驚險，尤其對曾是政府軍或政府官員的人而言。

聯合國難民機構估計，截至今年底，大約會有50萬阿富汗人逃離家園。

神學士秀美軍武器、抬星條旗棺材

而在阿富汗各地城市，近幾日都有神學士支持者慶祝美軍撤離，路透公布的影片顯示，柯斯特市有數百人聚集，將覆蓋著美國、英國、法國與北約旗幟的棺材扛在肩上遊行諷刺華府跟北約盟友草草撤退。另有部分群眾高舉槍枝、揮舞神學士的旗幟。

美國最後一批部隊日前撤出喀布爾機場後，阿富汗神學士的支持者就在全國各地熱烈慶祝，...
美國最後一批部隊日前撤出喀布爾機場後，阿富汗神學士的支持者就在全國各地熱烈慶祝，東部城市柯斯特8月31日更有群眾舉行嘲弄「葬禮」，抬著覆蓋美國國旗與北約旗幟的棺材遊街。（路透） 周辰陽

今天在通往阿富汗第二大城坎達哈的高速公路上，也有多輛綠色裝甲戰鬥車以一路長縱隊行駛，多數車上天線掛著黑白相間的神學士旗幟。

神學士戰士操縱著美國、北約和阿富汗軍隊先前使用的多用途卡車，並且手持美國M16步槍等輕武器。最近幾天，也可以看見至少有一架美國黑鷹直升機在坎達哈上空飛行。

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