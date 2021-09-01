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空中救援無望…阿富汗人冒險出逃 嘗試走陸路橫越邊境

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
神學士重掌阿富汗政權，各國陸續展開撤僑行動。圖為民眾排隊登上軍機的畫面。 美聯社
神學士重掌阿富汗政權，各國陸續展開撤僑行動。圖為民眾排隊登上軍機的畫面。 美聯社

眼看最後一批美軍準備離開阿富汗，曾替美軍工作、持有美國護照的胡塞（Hussain）帶著6個女兒繼續連日來的嘗試，穿過神學士（Taliban，另譯塔利班）崗哨，來到喀布爾機場大門，希望搭上航向安全之地的班機。

胡塞多天來打電話、寄電子郵件給美國大使館，都沒有得到回應。接著一名美國大兵致電，說他唯一搭上飛機的機會就是隻身搭機，不要帶沒有美國公民身分的女兒一起。胡塞的妻子7月死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），女兒們若交給人領養，將被苛待。

8月30日晚上，這家人站在喀布爾機場外的人群中，聽著最後一架美軍C-17運輸機呼嘯起飛，結束美軍在阿富汗長達20年駐軍任務。

他今天透過翻譯告訴路透，現在正衡量是否要冒險穿越國境，離開阿富汗。有不知確切數目的阿富汗人都正思考這麼做。

基於安全顧慮，胡塞不願透露姓氏。他說：「我從新聞和親戚那裡聽到，有數以千計的人等在阿富汗與巴基斯坦的邊境，嘗試進入巴基斯坦。我不知道是否該去塔吉克。」他憂心在路途上恐無法照顧女兒周全。

現在美軍走了，美國的撤退班機結束了，商務班機又避開沒有空中管制的喀布爾機場，數以千計的阿富汗人嘗試穿越邊境逃出生天。

神學士、卡達和土耳其正在協商該由誰來營運喀布爾機場，過程可能耗費幾天，也可能要幾星期。

基於安全因素要求匿名、參與私人救助行動的人說，許多人朝東或南，往巴基斯坦的方向前進，也有人的目標是阿富汗與中亞國家的邊境。

這段路程長達數百英里，一路要經過眾多神學士崗哨，換搭私家車、大巴或迷你巴士，行經崎嶇道路，過程險境重重，尤其對曾是士兵、治安官或政府官員的人而言。

像胡塞這樣持有外國護照者、持有簽證的阿富汗人，或那些願意行賄的人，已經成功離開。

聯合國難民機構表示，截至今年底，大約會有50萬名阿富汗人逃離家園。

從8月14日以來，超過12萬2000人搭乘班機離開喀布爾，包括6000名美國人。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月30日誓言要不間斷努力，協助滯留阿富汗約200名美國人，以及處於險境的阿富汗人離開。

他表示，協助這些人穿越國境將很困難，「完全不同於才剛結束的撤離任務」。

阿富汗 美國公民 喀布爾

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