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美軍前腳走 傳賓拉丹心腹高調返阿富汗

編譯中心／綜合31日電
神學士發言人穆賈希德8月31日在喀布爾機場，對「三一三巴德里」特種部隊發表講話。（路透）
神學士發言人穆賈希德8月31日在喀布爾機場，對「三一三巴德里」特種部隊發表講話。（路透）

美國8月30日完成阿富汗撤軍，最後一架班機在晚間11時59分飛離喀布爾機場，結束20年戰爭，神學士也在地面目送。同時，凱達組織前首腦賓拉丹的心腹疑似返回家鄉，並且受到民眾熱烈歡迎，影片在社群媒體上瘋傳。

每日郵報報導，賓拉丹的安全首長哈克（Amin Al Haq）30日返回阿富汗，他在20年前隨著首腦逃離，如今美軍剛走，他就被爆再度踏上家鄉南加哈省的土地。網傳影片中，哈克的座車駛過檢查哨站，受到民眾熱烈歡迎，他把車窗搖下，和2名男性近距離握手、合照，隊伍後方緊跟著全副武裝的戰士，車輛上還插著神學士旗幟。

此外，車隊中還有另一輛休旅車，上面似乎裝了天線陣列，或許能進行通訊或干擾遙控的爆炸裝置。

國際恐怖組織凱達組織要角、前首腦賓拉丹安全官員哈克（左圖）疑似再度返回阿富汗，與...
國際恐怖組織凱達組織要角、前首腦賓拉丹安全官員哈克（左圖）疑似再度返回阿富汗，與路人互動（右圖）的影片在社群媒體上瘋傳。（翻攝自推特）

影片引發外界質疑神學士與凱達組織間的關係，並擔憂神學士提供恐怖分子避風港；但五角大廈對情報事務不予置評，美國國務院發言人也不願回應。神學士這一陣子不斷公開表示，阿富汗新政府為獲取國際承認，不會窩藏「凱達」成員。

哈克是凱達組織「黑衛隊」安全協調員，負責保護賓拉丹。2001至2002年間，哈克與賓拉丹及其他凱達高級成員先逃到東阿富汗的托拉波拉山洞區，再逃往巴基斯坦。2008年哈克被捕，2011年因證據不足、無法證明和凱達組織間的關聯而獲釋，隨後便無公開露面。

神學士 阿富汗 美國

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