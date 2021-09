神學士壓迫表達自由…荷槍盯主播念稿、槍擊爆頭歌手

神學士 (Taliban,又譯塔利班)才掌權阿富汗 不久,雖不斷釋出自由、懷柔訊息,實際上當地民眾仍陷於恐懼之中。日前在全國電視頻道上,有戰士就持槍站在主持人背後,監控其朗誦聲明。此外,民歌手安達拉比被神學士從家裡拖出去殺害;20歲女網紅上傳最後一支影片後就殞命,當地人的音樂和自由遭受壓迫。

美軍撤出阿富汗期限到今天,當地受制情況恐加劇。近日,推特上流傳一支影片,在阿富汗電視網「和平電視台」政論節目主持人對觀眾誦讀神學士的聲明時,身後站著一列持槍重裝戰士。伊朗記者阿琳娜嘉德說:「我呼籲美國總統拜登看看這支影片,然後告訴我們,這些站在顯然嚇傻的電視節目主持人身後的戰士,手裡拿的是不是美製武器。」

從阿富汗和平電視台的《Pardaz》節目畫面可見到,主持人在7名武裝分子的包圍與警戒下,跟棚內另一名坐著的神學士領導人進行訪問與辯論。(路透)

Afghanistan TV - surreal



This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE