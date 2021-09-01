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神學士壓迫表達自由…荷槍盯主播念稿、槍擊爆頭歌手

編譯中心／綜合31日電
阿富汗神學士的士兵據報29日衝進當地的和平電視台，要求主持人跟他們談話，隨後荷槍實彈地「監視」著政論節目主持人跟一位領導人進行訪問與辯論。（路透
阿富汗神學士的士兵據報29日衝進當地的和平電視台，要求主持人跟他們談話，隨後荷槍實彈地「監視」著政論節目主持人跟一位領導人進行訪問與辯論。（路透

神學士（Taliban，又譯塔利班）才掌權阿富汗不久，雖不斷釋出自由、懷柔訊息，實際上當地民眾仍陷於恐懼之中。日前在全國電視頻道上，有戰士就持槍站在主持人背後，監控其朗誦聲明。此外，民歌手安達拉比被神學士從家裡拖出去殺害；20歲女網紅上傳最後一支影片後就殞命，當地人的音樂和自由遭受壓迫。

美軍撤出阿富汗期限到今天，當地受制情況恐加劇。近日，推特上流傳一支影片，在阿富汗電視網「和平電視台」政論節目主持人對觀眾誦讀神學士的聲明時，身後站著一列持槍重裝戰士。伊朗記者阿琳娜嘉德說：「我呼籲美國總統拜登看看這支影片，然後告訴我們，這些站在顯然嚇傻的電視節目主持人身後的戰士，手裡拿的是不是美製武器。」

從阿富汗和平電視台的《Pardaz》節目畫面可見到，主持人在7名武裝分子的包圍與...
從阿富汗和平電視台的《Pardaz》節目畫面可見到，主持人在7名武裝分子的包圍與警戒下，跟棚內另一名坐著的神學士領導人進行訪問與辯論。（路透）

來源：推特

另據CNN報導，一名阿富汗記者表示，民歌手安達拉比（Fawad Andarabi）27日在家裡遇害。他的兒子賈瓦德接受美聯社訪問時說，父親是在巴格蘭省安達拉谷的家族農場被「槍擊爆頭」。

一名當地記者告訴CNN，阿富汗民謠歌手安達拉比27日在喀布爾北部山區的家中被神學...
一名當地記者告訴CNN，阿富汗民謠歌手安達拉比27日在喀布爾北部山區的家中被神學士拖走並殺害。(擷自推特)

安達拉比的同鄉、阿富汗前內政部長馬樹德28日推文說：「神學士仍在安達拉實施酷政。他們今天殘殺了民歌手安達拉比。」安達拉比之死，引發外界對神學士恢復苛政的擔憂。神學士在1996年到2001年執政時，以「非伊斯蘭」為由，禁止大部分形式的音樂。神學士發言人穆賈希德25日受訪時表示，希望「不向民眾施壓，而是說服他們停止音樂」，但維權人士擔心藝術工作者再度遭打壓。

CNN在另一則報導提到，網紅女孩沙戴基（Najma Sadeqi）在神學士接管阿富汗4天後錄製了最後一支影片，向數以萬計追蹤者道別。她說自己怕得無法上街，「在喀布爾生活變得很艱難，尤其是對那些習慣了自由歡樂的人來說。」數天後，沙戴基傳出已死於喀布爾機場外的自殺炸彈攻擊。

沙戴基過去經常上傳烹飪或與朋友探索喀布爾的影片，她在片中穿著鮮亮的衣服，配上歡樂的背景音樂。沙戴基的死，令眾多年輕網紅惶惶不安。影音部落客艾夫夏（Afshar）表示：「家裡都靠我在養，我父親過世了，弟弟還太小，不能工作。我以前用YouTube頻道賺來的錢支付一切開銷，現在我失業了，怕得不敢出門，我們完全沒有收入。」

神學士 阿富汗 喀布爾

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