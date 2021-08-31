圖輯／當最後一名美軍消失在喀布爾 街景變了嗎

美軍完全撤離阿富汗後，神學士民兵部隊31日在首都喀布爾市街頭遊行慶祝。(Getty Images)

美軍30日完全撤離阿富汗 後，喀布爾 有何改變？機場不見飛機，街頭民眾變少，神學士民兵部隊在喀布爾市街頭遊行 慶祝。