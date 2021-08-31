圖輯／當最後一名美軍消失在喀布爾 街景變了嗎

美軍完全撤離阿富汗後，神學士民兵部隊31日在首都喀布爾市街頭遊行慶祝。(Getty Images) 美軍30日完全撤離阿富汗後，喀布爾有何改變？機場不見飛機，街頭民眾變少，神學士民兵部隊在喀布爾市街頭遊行慶祝。 美軍撤離後，喀布爾市31日的街頭，顯示阿富汗平民繼續上街，但人數大為減少。(新華社) 從空拍照看，美軍撤離後，阿富汗首都國際機場上看不到飛機。(Gettty Images) 美軍完全撤離阿富汗後，神學士民兵部隊31日進駐首都喀布爾國際機場。(Getty Images) 美軍如期撤離阿富汗，神學士31日接管首都喀布爾國際機場。神學士發言人穆賈希德(中)在機場舉行國際記者會稱結束外國勢力佔領阿富汗的成功。(Getty Images) 美軍撤離後，神學士民兵部隊進入喀布爾機場接管。(新華社) 美軍撤離後的喀布爾機場。(新華社) 美軍完全撤離阿富汗後，持著旗幟的神學士民兵部隊31日在首都喀布爾市街頭遊行慶祝。(Getty Images) 陸軍第82空降師少將師長多納休30日晚成為「最後登機」離開阿富汗的美軍，載入史冊，象徵正式結束美國出兵阿富汗20年的反恐戰爭。(Getty Images) 美軍完全撤離阿富汗後，神學士民兵部隊31日在首都喀布爾市街頭遊行慶祝。(Getty Images) 美軍如期撤離阿富汗，神學士31日接管首都喀布爾國際機場。神學士發言人穆賈希德(中)在機場舉行國際記者會稱結束外國勢力佔領阿富汗的成功。(Getty Images) 美軍如期撤離阿富汗，神學士31日接管首都喀布爾國際機場。(美聯社) 美軍如期撤離阿富汗，神學士31日接管首都喀布爾國際機場。神學士發言人穆賈希德(左前)在機場舉行國際記者會稱結束外國勢力佔領阿富汗的成功。(Getty Images) 喀布爾 遊行 阿富汗 上一則 神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車
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