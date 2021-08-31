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神學士接手「美軍皮卡」太興奮 下秒糗爆翻車

圖輯／當最後一名美軍消失在喀布爾 街景變了嗎

世界新聞網／輯
美軍完全撤離阿富汗後，神學士民兵部隊31日在首都喀布爾市街頭遊行慶祝。(Getty Images)
美軍完全撤離阿富汗後，神學士民兵部隊31日在首都喀布爾市街頭遊行慶祝。(Getty Images)

美軍30日完全撤離阿富汗後，喀布爾有何改變？機場不見飛機，街頭民眾變少，神學士民兵部隊在喀布爾市街頭遊行慶祝。

美軍撤離後，喀布爾市31日的街頭，顯示阿富汗平民繼續上街，但人數大為減少。(新華...
美軍撤離後，喀布爾市31日的街頭，顯示阿富汗平民繼續上街，但人數大為減少。(新華社)
從空拍照看，美軍撤離後，阿富汗首都國際機場上看不到飛機。(Gettty Imag...
從空拍照看，美軍撤離後，阿富汗首都國際機場上看不到飛機。(Gettty Images)
美軍完全撤離阿富汗後，神學士民兵部隊31日進駐首都喀布爾國際機場。(Getty ...
美軍完全撤離阿富汗後，神學士民兵部隊31日進駐首都喀布爾國際機場。(Getty Images)
美軍如期撤離阿富汗，神學士31日接管首都喀布爾國際機場。神學士發言人穆賈希德(中...
美軍如期撤離阿富汗，神學士31日接管首都喀布爾國際機場。神學士發言人穆賈希德(中)在機場舉行國際記者會稱結束外國勢力佔領阿富汗的成功。(Getty Images)
美軍撤離後，神學士民兵部隊進入喀布爾機場接管。(新華社)
美軍撤離後，神學士民兵部隊進入喀布爾機場接管。(新華社)
美軍撤離後的喀布爾機場。(新華社)
美軍撤離後的喀布爾機場。(新華社)
美軍完全撤離阿富汗後，持著旗幟的神學士民兵部隊31日在首都喀布爾市街頭遊行慶祝。...
美軍完全撤離阿富汗後，持著旗幟的神學士民兵部隊31日在首都喀布爾市街頭遊行慶祝。(Getty Images)
陸軍第82空降師少將師長多納休30日晚成為「最後登機」離開阿富汗的美軍，載入史冊...
陸軍第82空降師少將師長多納休30日晚成為「最後登機」離開阿富汗的美軍，載入史冊，象徵正式結束美國出兵阿富汗20年的反恐戰爭。(Getty Images)
美軍完全撤離阿富汗後，神學士民兵部隊31日在首都喀布爾市街頭遊行慶祝。(Gett...
美軍完全撤離阿富汗後，神學士民兵部隊31日在首都喀布爾市街頭遊行慶祝。(Getty Images)
美軍如期撤離阿富汗，神學士31日接管首都喀布爾國際機場。神學士發言人穆賈希德(中...
美軍如期撤離阿富汗，神學士31日接管首都喀布爾國際機場。神學士發言人穆賈希德(中)在機場舉行國際記者會稱結束外國勢力佔領阿富汗的成功。(Getty Images)
美軍如期撤離阿富汗，神學士31日接管首都喀布爾國際機場。(美聯社)
美軍如期撤離阿富汗，神學士31日接管首都喀布爾國際機場。(美聯社)
美軍如期撤離阿富汗，神學士31日接管首都喀布爾國際機場。神學士發言人穆賈希德(左...
美軍如期撤離阿富汗，神學士31日接管首都喀布爾國際機場。神學士發言人穆賈希德(左前)在機場舉行國際記者會稱結束外國勢力佔領阿富汗的成功。(Getty Images)

喀布爾 遊行 阿富汗

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