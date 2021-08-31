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神學士接手「美軍皮卡」太興奮 下秒糗爆翻車

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

編譯中心／綜合報導
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

美軍上月30日正式結束20年駐軍阿富汗，畫下歷史的句點。神學士昨(31)日接管喀布爾機場，包括停駐在這裡的阿富汗軍機，及美軍未帶走的飛機和各項裝備，均為神學士所有。外媒直擊，神學士部隊成員接手的那一刻，臉上難掩興奮之情，但一輛似乎乘載太多成員的皮卡，卻因車速過快當場翻車。

對神學士來說，這絕對是歷史性的一刻。終於登上阿富汗軍機和美軍留下的軍機、各項裝備設置，讓首度開上美軍皮卡車的神學士，帶著3M軍用降噪耳機、手握步槍，難掩興奮之情，嘴角不自覺地揚起一抹藏不住的笑意，但在開上機場跑道後，疑似因超載加上車速過快，在車輛行駛幾分鐘後瞬間翻車，車上兩名神學士特種部隊「313巴德里(Badri313)」和一名記者慘被甩至地面，跌個四腳朝天，被車子冒出的廢氣直燻上臉。

神學士正式接管整個喀布爾機場後，一批人旋即登上軍機參觀，有些人還等不及坐上駕駛座嚐嚐使用新裝備的感覺。另一批神學士部隊成員則是接手美軍留下的皮卡車，但一些人疑似未保持平衡，直接吊在在車輛外或坐或站，爾後畫面突然停格，下一秒則見三人慘摔，跌坐在機場跑道上。

從接管影片中還可看見，由神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）為首的談話陣隊，穆賈希德對著媒體發表接管談話，稱今天是歷史性的一天，「我們將我們的國家從一個強權手中解放出來」、「恭喜阿富汗，這場勝利屬於我們所有人」。

politico報導，由神學士接手的美軍裝備高達數十億美元，包括小型武器、悍馬車、皮卡車、戰機和無人機。美軍留下的裝備中，對神學士的武力不啻是大加分，更是一場軍備大躍進。美國前總統川普30日就曾怒氣沖沖地表示，神學士應歸還價值850億美元的武器裝備，如果不還，美國應訴諸武力取回，或至少把武器摧毀。「沒有人想過美國居然會這樣愚蠢弱智地撤軍」 。

神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

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