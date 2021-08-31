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承認神學士政權？中國避答

記者羅印冲／綜合報導
中國外交部發言人汪文斌。 (路透)
中國外交部發言人汪文斌。 (路透)

阿富汗神學士發言人夏亨（Suhail Shaheen）8月30日接受香港南華早報旗下「本周亞洲」訪問，稱呼中國是「我們的偉大鄰國」，並指北京可在阿富汗重建及經濟發展上發揮建設性作用；還稱將兌現（對中方）承諾，防止阿富汗成為「恐怖分子的集結地」。

針對美國宣布已結束自阿富汗撤軍，神學士方面稱獲得完全獨立，中國外交部發言人汪文斌31日回應指，美軍撤出阿富汗表明，肆意對他國進行軍事干涉，將本國價值觀和社會制度強加於別國的政策，注定是行不通的，只會以失敗收場。阿富汗人民迎來國家和平與重建的新起點，阿富汗的歷史翻開了新的一頁。

至於中方是否準備承認神學士政權？汪文斌未正面回應，僅指中方希望阿富汗組建開放包容、有廣泛代表性政府，奉行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，與各國友好。

就聯合國安理會通過決議，要求神學士允許阿富汗及外國公民安全有序離境，但中方卻投下棄權票，汪文斌回應稱，中方對通過決議的必要性、緊迫性和內容平衡性有「巨大疑問」，提出修改意見未獲採納，因此投棄權票。

根據南華早報題為「神學士：中國，我們的偉大鄰國，將幫阿富汗構築和平」報導，夏亨表示，中國可在阿富汗發揮建設性和積極作用，「期待中國發揮其作用」。夏亨指出，神學士希望與中方合作，在阿富汗構築和平；並重申神學士將兌現（對中方）承諾，防止阿富汗成為「恐怖分子的集結地」，不允許激進組織利用阿富汗作為襲擊基地；任何人都不能利用阿富汗的土地，對付其鄰國和其他國家。

報導稱，神學士準備與北京就促進雙方關係、建立地區和平及援助阿富汗重建等方面交換意見。報導援引中國專家指，中美可在阿富汗問題上合作，但有一絆腳石——新疆或者說「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動，中國認定其發動多起新疆恐攻）問題。

蘭州大學阿富汗研究中心主任朱永彪表示，中美應根據實際情況幫助阿富汗，而不應盲目地按照西方標準對神學士實施嚴厲制裁。中美幫助神學士切斷與恐怖組織聯繫的前提是，美國改變對「東伊運」的態度。

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