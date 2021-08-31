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傳阿富汗民謠歌手遭神學士拖出門 開槍爆頭

編譯張君堯／即時報導
一名當地記者告訴CNN，阿富汗民謠歌手安達拉比27日在喀布爾北部山區的家中被神學士拖走並殺害。(擷自推特)
一名當地記者告訴CNN，阿富汗民謠歌手安達拉比27日在喀布爾北部山區的家中被神學士拖走並殺害。(擷自推特)

一名當地記者告訴美國CNN，阿富汗民謠歌手安達拉比（Fawad Andarabi）27日在喀布爾北部山區的家中被神學士（Taliban，另譯塔利班）拖走並殺害，這引發人們擔心該激進組織20年前的極端統治會回歸，其中更包括對音樂的壓迫。

根據美聯社報導，安達拉比的兒子賈瓦德（Jawad）表示「父親在巴格蘭省北部安達拉布山谷的家庭農場中遭神學士『爆頭』」，更接著痛訴「他是無辜的，一個只會娛樂大眾的歌手」。

CNN尚未獨立證實安達拉比遇害的具體情況，但阿富汗前內政部長馬蘇德安達拉比（Massoud Andarabi）也來自該家庭所在地區，並公開談論這名歌手的死訊，他稱「神學士的暴行在安達拉布繼續進行。今天，他們殘忍地殺害了為這個山谷及其人民帶來歡樂的民俗歌手安達拉比」。

這次殺戮引發了人們擔憂神學士會將1996年至2001年控制阿富汗時的「極端統治」重新實施。在此期間，神學士禁止大多數形式的音樂、稱其為「非伊斯蘭音樂」。

先前25日接受「紐約時報」採訪時，塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）在被問及阿富汗是否會再次在公共場合禁止音樂時表示「伊斯蘭教禁止音樂」。他補充說神學士希望可以「說服人們不要做這樣的事情，而不是向他們施壓」。

安達拉比遇害的消息也引發國際關注，聯合國文化權利問題特別報告員貝農（Karima Bennoune）表示，她對安達拉比之死「深表關切」。聯合國教科文組織藝術自由親善大使可汗（Deeyah Khan）也呼籲各國政府要求神學士尊重人員和藝術家。

神學士 阿富汗 聯合國

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