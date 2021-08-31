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神學士狂歡慶祝 百姓擠兌 經濟外交難題等著面對

編譯李京倫／綜合報導
神學士發言人穆賈希德8月31日在喀布爾機場，對「313巴德里」特種部隊發表講話。（路透）
神學士發言人穆賈希德8月31日在喀布爾機場，對「313巴德里」特種部隊發表講話。（路透）

美國8月30日完成阿富汗撤軍，結束20年戰爭，阿國首都喀布爾各地傳出慶祝的鳴槍聲，半個月前奪權的神學士（Taliban，另譯塔利班）說，國家已完全獨立。不過，神學士可能很快會發現，他們面臨經濟、外交和缺乏人民信任等問題。

半島電視台報導，神學士發言人阿瑪迪說，「最後一批美軍離開了喀布爾機場，我們的國家已經完全獨立」。

神學士高階幹部哈卡尼推文說：「我們再度寫下歷史，美國和北約組織對阿富汗的20年占領已在今晚結束。我很高興，經過20年的聖戰、犧牲和艱苦，我自豪地見證這歷史性的時刻。」

在神學士宣布美軍已全數撤離後，歡慶的步槍和機關槍聲在夜間迴盪近一小時，曳光彈也點亮了夜空。

神學士領袖在喀布爾機場勝利遊街，巡視被摧毀的美軍直升機，身穿特殊戰鬥裝備的護衛簇擁在旁。

神學士發言人穆賈希德帶領一批高階幹部走上機場跑道，通常神色肅穆的他，現在臉上戴著大大微笑。名為「313巴德里」的特殊部隊拿著美軍步槍，舉著神學士的白色軍旗，在旁擺姿勢拍照。神學士守衛興高采烈，和司機與過路人一一握手。

洛杉磯時報記者在推特上報導，神學士民兵試穿美軍制服並試用留下的裝備。這名記者說：「美軍撤走後，神學士戰士衝進喀布爾國際機場，使用美軍留下的武器、設備和制服。戰士以鳴槍和夜間吟唱來慶祝（美軍撤離）。」

不過，BBC報導，阿富汗人普遍憂慮未來，「神學士還沒宣布新政府人事，消息人士告訴我，神學士很可能會像上次1990年代統治阿富汗一樣，宣布建立伊斯蘭酋長國」。

另外，喀布爾現金短缺，大批民眾在提款機前排起長隊。由於需求暴增，每人單次提款總額有上限。人們大清早排隊就是為了取一點錢。

BBC記者說：「人們真的很絕望。有個男人告訴我，他擔心沒法再讓孩子溫飽。有個女人哭得淚流滿面。還有好多阿富汗人想辦法逃，許多人告訴我，主要是因為經濟太差了。很多人說，神學士表現出來的態度比他們預期的和善，但他們不確定神學士接下來會怎樣，因為外國部隊走了，國際社會的焦點會轉移。」

神學士 喀布爾 阿富汗

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