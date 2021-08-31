ISIS-K射火箭 美軍出動「星戰R2-D2」防禦系統攔截

美軍全面撤離喀布爾機場前，曾受到ISIS-K分子發射多達5枚火箭襲擊，於是出動外型像是星際大戰「R2-D2」機器人的C-RAM精密防禦系統，成功攔截擊落其中一枚火箭。畫面翻攝：Militarytimes.com/U.S. Air Forces Central Command

美軍全面撤離阿富汗首都喀布爾 的卡爾扎伊國際機場 （Hamid Karzai International Airport）前，曾於當地時間30日早上受到ISIS-K分子發射多達5枚火箭襲擊，駐防官兵出動外型像是星際大戰「R2-D2」機器人的精密防禦系統，成功攔截擊落其中一枚火箭。

《軍事時報》及每日郵報的報導，美國 參謀首長聯席會議區域行動副主管泰勒陸軍少將（Army Maj. Gen. William D. "Hank" Taylor）在五角大廈記者會表示，「部隊防護C-RAM確實有效，它確實接戰，對一枚火箭有效果，接著一枚火箭確實落到（機場的）一個區域，但有沒起作用」。據悉，另外三枚火箭則都沒有到達機場，整起事件並未對撤軍任務產生影響，也沒有造成美方人員的任何危害。

C-RAM是「反火箭、砲彈與迫砲系統」（Counter-Rocket, Artillery and Mortar System）的縮寫，官兵則以星際大戰電影的代表性機器人稱為「R2-D2」，擁有一挺威力強大的機砲，每分鐘可發射多達4500發彈藥，並採用雷達以偵測、評估與除去來襲的飛彈。據指C-RAM可以遠距控制，也能以每秒115度的速率旋轉高達300度。

據法新社報導，美軍中央司令部指揮官麥肯齊上將（Gen Kenneth McKenzie）表示，他們決定讓C-RAM持續運作到最後一分鐘，但拆除程序複雜又耗時，「我們解除那些系統的武裝，以便它們永遠不會再被利用」。