美軍撤離喀布爾 平民仍在疑似空襲處挖親人遺骸

美軍即將完全撤離阿富汗，阿富汗人民30日擔心未來日子難以確定，30日喀布爾街頭排長隊提款。(美聯社)

住在阿富汗 首都喀布爾 附近的艾茲瑪瑞（Ezmarai Ahmadi）29日晚間和平常一樣下班回家，以往，他的兒女和一群侄子、侄女會等著用笑聲來迎接他。

他住在位於喀布爾西北方、人口稠密的克瓦加布賈（Kwaja Burga）一幢普通住宅。他把白色轎車開上車道後，將鑰匙交給長子去停車。

孩子們擠進車裡，假裝停車這件例行公事是趟冒險，艾茲瑪瑞在一旁看著他們。

下一刻，一枚飛彈呼嘯著劃破阿富汗的藍天，雷霆萬鈞地擊中這輛車，瞬間奪走了10條人命。

美國 當天表示，美軍已空襲摧毀一輛載滿炸藥的汽車，阻止了極端組織伊斯蘭國（IS）在喀布爾機場引爆汽車炸彈的企圖。

但如今看來，美軍似乎犯了一個可怕的錯誤。

美軍即將完全撤離阿富汗，據指來自ISIS-K恐怖組織的火箭30日攻擊喀布爾國際機場，炸毀附近車輛。(美聯社)

艾茲瑪瑞的兄弟艾莫（Aimal Ahmadi）說：「火箭落在我們家裡，擊中載滿孩子的車。所有人都死了」

艾莫表示，他家有10口命喪空襲，包括他的2歲女兒蘇瑪雅（Sumaya）和其他5個孩子。

法新社昨天前往空襲現場，艾莫正焦急等待其他親戚來幫他操辦後事。

他悲涼地說：「我兄弟和他的4個孩子都死了。我失去了小女兒…還有侄子侄女。」

美軍中央司令部（CENTCOM）發言人鄂班（Bill Urban）在聲明中表示：「我們知曉在（美軍針對）喀布爾一輛汽車空襲後釀成平民傷亡的報導。」

這些話對艾莫來說毫無意義，他不相信自己的兄弟被誤認為伊斯蘭國支持者，更不可能是策劃致命汽車炸彈攻擊的戰士。

艾茲瑪瑞生前是與非政府組織合作的工程師，只是個想在亂世中求溫飽的普通阿富汗人。

自伊斯蘭國26日成功發動自殺炸彈攻擊以來，美國的神經就繃得極緊，那場爆炸在喀布爾機場大門附近造成13名美軍和上百名阿富汗人死亡。

事後，美國情報機關警告，還會發生另一起迫在眉睫的攻擊。

鄂班29日說：「我們還在評估空襲結果，我們知道，這次行動阻止了一起呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）對機場近在眼前的威脅。」

「我們知道，摧毀車輛後引發巨大且強烈的爆炸，顯示車內有大量爆裂物，可能導致額外的傷亡。目前還不清楚事發過程，我們正進一步調查。」

當地居民聽到爆炸聲時，很快就出來查看能幫上什麼忙。名叫沙比爾（Sabir）的居民說：「所有孩子都死在車裡。大人死在車外。整輛車都起火了，我們很難找到屍塊。」

鄂班在聲明中表示：「若有無辜生命殞滅，我們會很悲痛。」但這幾個字聽在居民諾利（Rashid Noori）耳裡相當空泛，他說：「塔利班（Taliban）殺我們，伊斯蘭國殺我們，美國人也要我們的命。這些人全都覺得我們的孩子是恐怖分子嗎？」

英國廣播公司（BBC）提到，艾莫和其他親屬仍持續在瓦礫堆裡尋找親人遺骸。美國政府訂下的撤軍期限在31日，最後一批美軍已於這天零時如期離開喀布爾。