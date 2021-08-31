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剛拍完最後影片告別 阿富汗女YouTuber機場襲擊中身亡

編譯張君堯／即時報導
阿富汗在美軍決定撤離後動蕩不安，先前在機場外面更發生襲擊事件，其中一名死者竟是當地知名YouTuber，而他生前最後一支影片也曝光，讓人不勝唏噓。(取材自推特)
阿富汗在美軍決定撤離後動蕩不安，先前在機場外面更發生襲擊事件，其中一名死者竟是當地知名YouTuber，而他生前最後一支影片也曝光，讓人不勝唏噓。(取材自推特)

阿富汗在美軍決定撤離後動蕩不安，先前在機場外面更發生襲擊事件，其中一名死者竟是當地知名YouTuber，而她生前最後一支影片也曝光，讓人不勝唏噓。

「CNN」報導，時間推回至神學士(Taliban，另譯塔利班)接管阿富汗的第4天，年僅20歲的YouTuber薩德琪（Najma Sadeqi）坐在自己的床上，為數萬名粉絲拍攝最後一支影片。

通常，薩德琪的影片會拍下她與朋友一起烹飪或探索喀布爾，同時穿著鮮豔的衣服，背景中播放著歡快的音樂，可是在這支影片中薩德琪一臉的沮喪，並告訴觀眾「這次不一樣了，由於我們不被允許工作和出門，我不得不為你們錄製最後一支影片，並通過這支影片向大家說再見」。

薩德琪告訴觀眾自己太害怕走在街上，並希望大家為她祈禱，並表示「喀布爾的生活變得非常艱難，尤其是對那些曾經自由而快樂的人來說，我希望這是一場噩夢，我希望有一天我們能醒來」，她還補充說「有時會停下來忍住眼淚，但我知道這是不可能的......」。

更令人鼻酸的是，她的兩名同時向CNN透露，幾天後薩德琪就在喀布爾國際機場外的恐怖襲擊中喪生。

近年來，YouTube已成為阿富汗的一個重要平台，為該國民主提供了亮點，並為薩德奇等有抱負的年輕人提供寶貴的平台，但如今眾人都擔心這些人會受到報復。

在阿富汗媒體業工作的薩迪奇（Khawja Samiullah Sediqi）表示「在過去的幾年裡，數十名年輕而有才華的阿富汗男孩和女孩開始經營YouTube頻道，不僅是為了謀生，也是為了找到一個平台來證明自己和阿富汗人在過去20年取得的進步，但在過去的幾周一切都變了，我們停止製作新素材，只因為我們害怕成為目標、被恐嚇或傷害」。

阿富汗 YouTube 喀布爾

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