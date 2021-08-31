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介入中亞？土耳其傳承認神學士 協助運營喀布爾機場

編譯中心／綜合30日電

綜合媒體報導，土耳其將與神學士達成一項協議，承認阿富汗神學士政府，並與卡達合作運營喀布爾機場，為神學士吸引外國援助和投資鋪平道路。專家認為，土耳其在阿富汗局勢上作法積極，其實是一直在尋找機會介入中亞地區的政治。

「中東之眼」日前引述消息人士報導，該協議正在等待土耳其總統厄多安的批准，並將在美國完成撤軍後敲定。神學士之前曾要求土耳其協助喀布爾機場的營運與維安，但堅持土耳其軍隊必須在8月底前撤出，讓土國很為難，因而對提議感到猶豫。

厄多安27日稱，土耳其與神學士已進行首次會談。目前土耳其與神學士談判關鍵是「由誰保障機場安全」。厄多安28日表示：「我們怎麼能將維安工作交給你們（神學士）？如果你們接管工作，到時又發生恐怖攻擊事件，我們該怎麼向世界解釋？」

據報導，土雙方已達成一份協議草案，包括：土耳其和卡達聯合接管喀布爾機場營運；由土耳其退役士兵和警察成立特種部隊，負責機場維安；特種部隊將身著便衣在機場周邊保護土耳其公民；作為回報，土耳其將承認神學士為阿富汗的合法政權。

此外，目前土耳其從阿富汗撤離平民和軍隊，但核心外交人員則續留阿富汗，顯見有意維持外交正常運作。

土耳其願意守衛和管理喀布爾國際機場，並積極與中、俄、美等國就阿富汗問題開展外交磋商，引人注目。上海國際問題研究院中國與南亞研究中心祕書長劉宗義評論認為，土耳其一直在尋找介入中亞政治的機會。

神學士 機場 阿富汗

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