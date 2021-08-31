神學士允女性上大學 被爆內幕：不讓女性參與決策

神學士戰士一改過去草莽形象，在阿富汗扎布爾省卡拉特市，穿著齊一的制服在市區內行進。（路透）

神學士 （Taliban，又譯塔利班）接管阿富汗 後，組織指派的高等教育代理部長哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）今天說，將允許女性接受大學教育，但在神學士統治下會禁止男女合班。外界認為，神學士放寬對女性限制，是為了改善外界觀感，正努力洗白形象。

神學士奉行嚴格伊斯蘭教律法，他們在1996年到2001年執政時，曾實施女孩和婦女們都不得受教育的規定。神學士現在承諾尊重女權方面的進步，但仍要以伊斯蘭法律的嚴格詮釋為前提。最急切的問題包括女性能否工作、接受各種程度的教育，以及能否男女合班。

神學士努力洗白形象，將允許女性接受大學教育。（路透資料照片）

哈卡尼今天在與長老大會「國民會議」舉行的會談中說：「阿富汗人民將繼續依據伊斯蘭教律法安全地接受高等教育，不會處於男女混合的環境中。」他表示，神學士想要「創設合理且符合伊斯蘭教義的課程，與我們的伊斯蘭、國家和歷史價值一致，另一方面要能和其他國家競爭」。在中小學，男生和女生也將分開上課，這在保守的阿富汗早已是常態。

但外界對神學士的洗心革面抱持懷疑態度，許多人質疑他們能否遵守承諾。一名曾在神學士掌權之前擔任一所城市大學講師的女性說：「在恢復大學功能的事項上，神學士高等教育部 只諮詢男教師和男學生。」她說，這顯示「一律不讓女性參與決策」及「神學士的承諾和行動之間有落差」。

另據當地Raha Press新聞社報導，神學士一方面釋放善意，卻禁止坎達哈省的電視與廣播電台，播放音樂作品和女性聲音。