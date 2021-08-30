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影／神學士領導人上政論節目 士兵帶槍包圍主持人

編譯周辰陽／即時報導
阿富汗神學士的士兵據報29日衝進當地的和平電視台，要求主持人跟他們談話，隨後荷槍實彈地「監視」著政論節目主持人跟一位領導人進行訪問與辯論。(路透)
阿富汗神學士的士兵據報29日衝進當地的和平電視台，要求主持人跟他們談話，隨後荷槍實彈地「監視」著政論節目主持人跟一位領導人進行訪問與辯論。(路透)

美軍最後一批部隊30日撤離喀布爾，讓阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)正式掌控全國。BBC主播哈基姆（Yalda Hakim）在推特轉發一支影片，可見到神學士的士兵」荷槍實彈「監視」著政論節目主持人，直指「這是阿富汗政論節目現在看起來的模樣」。

根據哈基姆與印媒《WION》的描述，這起事件發生在29日下午。據指神學士激進分子衝進當地的和平電視台（Peace Studio），要求主持人跟他們談話。

在哈基姆評為「超現實」（Surreal）的《Pardaz》節目畫面可見到，主持人以普什圖語讀著新聞稿，談及甘尼總統的政府崩潰及伊斯蘭酋長國稱阿富汗民眾應該合作、不應害怕，隨後就在7名武裝分子的包圍與警戒下，跟棚內另一名坐著的神學士領導人進行訪問與辯論。

一位推特網友回文指出，站在右邊的一名武裝分子是安靜又訓練有素的專業人士，幾個動作有特種部隊的水準，看起來不像尋常的士兵。阿富汗媒體《Etilaatroz》與《Kabul Now》的發行人達里亞比（Zaki Daryabi）則在推特發文指出，無法接受神學士這樣對待媒體，「倘若如此，我們將停下我們的工作」。

從阿富汗和平電視台的《Pardaz》節目畫面可見到，主持人在7名武裝分子的包圍與...
從阿富汗和平電視台的《Pardaz》節目畫面可見到，主持人在7名武裝分子的包圍與警戒下，跟棚內另一名坐著的神學士領導人進行訪問與辯論。(路透)

神學士 阿富汗 推特

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