美空襲阿富汗自殺炸彈車 神學士控造成平民死傷

阿富汗新主政者神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）。美聯社

阿富汗 新主政者神學士（Taliban，另譯塔利班）發言人穆賈希德今天告訴中國官媒，美國 昨天在喀布爾 對疑似自殺炸彈車發動無人機攻擊，造成平民死亡，他並譴責美國在攻擊前未知會神學士。

美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導，美國在阿富汗首都喀布爾（Kabul）住宅區發動的空襲造成一家9 口喪命，其中有6名兒童；親屬表示，最小罹難者僅2歲。

穆賈希德（Zabihullah Mujahid）告訴中國環球電視網（CGTN），美國無人機攻擊造成7人身亡；他並稱美國在外國領土採取的這項行動是非法的。

穆賈希德在寫給中國環球電視網的回應中表示：「阿富汗境內若有任何潛在威脅，應該要通報我們，而不是肆意攻擊造成平民傷亡。」

美國國防部官員說，一輛自殺炸彈車當時準備攻擊喀布爾機場。美軍正在當地進行最終階段撤退行動。

美方表示，這輛車是準備替伊斯蘭國（IS）在阿富汗分支組織「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）進行攻擊。西方國家和神學士都將這個組織視為敵人。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）昨天已表示，正在調查這場無人機攻擊造成平名傷亡的消息。

聲明寫道：「我們知道，摧毀車輛後引發巨大且強烈的爆炸，顯示車內有大量爆裂物，可能導致額外的傷亡。」