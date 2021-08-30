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阿富汗女記者首訪神學士 創舉後仍因恐懼逃出國

中央社喀布爾29日綜合外電報導
神學士重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問神學士官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）
神學士重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問神學士官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）

阿富汗TOLO電視台女記者阿甘德在武裝組織神學士（Taliban，另譯塔利班）本月中旬奪權後勇敢訪問神學士官員，締造當地新聞界歷史，也成了各國媒體頭條。不過，出於恐懼，她最後還是離開了阿富汗。

在第一次訪問神學士（Taliban）官員兩天後，阿甘德（Beheshta Arghand）又有了一次創舉，她訪問了巴基斯坦籍諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai），據稱這是馬拉拉首度接受阿富汗電視台訪問。神學士曾試圖暗殺馬拉拉，幸未得逞。

阿甘德的表現開闢出了一條道路，但她後來就中斷工作。考量到許多媒體工作者和普通阿富汗人面臨的危險，她決定離開阿富汗。

阿甘德透過通訊軟體WhatsApp與美國有線電視新聞網商業頻道（CNN Business）聯繫，細述過去兩週的經歷。

最後，她說：「我離開阿富汗，因為我和數以百萬計的人一樣恐懼神學士。」

TOLO電視台老闆莫赫塞尼（Saad Mohseni）表示，阿甘德的例子象徵了阿富汗的現狀。

莫赫塞尼今天在CNN節目「可靠消息來源」（Reliable Sources）上說：「我們所有知名記者幾乎都離開了。我們一直拚命找新人代替。」

他還說：「我們面臨的雙重困境是，既要讓人離開（因為他們覺得不安全），又要維持運作。」

阿甘德現年24歲。她告訴CNN，她高一時，有老師要她上台，像電視主播那樣播報新聞，當時她就決定要當記者。

阿甘德在喀布爾大學修習4年新聞學，在不同媒體機構和電台短期工作，今年初進入TOLO電視台擔任主持人。但才入職一個月又20天，神學士就來了。

莫赫塞尼在華盛頓郵報專欄中表示，阿甘德本月17 日訪問神學士官員，是「阿富汗史上首度有神學士代表出現在電視直播室，與女主持人面對面」；他認為，神學士試圖「向世界展露溫和的面貌」。

阿甘德說，那場訪問很辛苦，「但我是為了阿富汗女性而做」。

「我對自己說，總要有人當先鋒…如果我們待在家裡或不去上班，他們會說女人不想工作，但我告訴自己，開始幹活了。」

她當時告訴神學士官員：「我們要有自己的權利。我們要工作。我們想要、也必須在社會上有一席之地。這是我們的權利。」

日子一天天過去，每天都有神學士脅迫新聞媒體的報導。訪問馬拉拉兩天後，阿甘德向她求助，接著於24 日與數名家人一起登上卡達空軍的撤離飛機。

阿甘德表示，她希望有朝一日重返祖國，「如果神學士遵守承諾，言行一致，且情勢好轉，在確定自己安全、不受威脅的情況下，我會回國，為國家、為同胞效力。」

神學士 阿富汗 工作

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