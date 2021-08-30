我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

英最後包機載200貓狗 拋棄上千阿人 5000求救信封未讀

編譯中心／綜合29日電
英國撤離阿富汗最後包機28日離開喀布爾，上千名符合資格的阿富汗人被留下來。（路透）
英國撤離阿富汗最後包機28日離開喀布爾，上千名符合資格的阿富汗人被留下來。（路透）

英國28日出動飛機載走駐阿富汗的最後一批英軍，結束英國在喀布爾的撤離行動。不過，上千名符合資格可到英國重新安頓的阿富汗人被留了下來，卻有200隻貓狗由包機載離，引發討論。

英國國防部推文寫道：「最後一架載運英國武裝部隊的班機已離開喀布爾。」28日稍早，英國派出最後一架只限搭平民的班機，結束空運撤離平民行動。

英國首相強生感謝參與撤離行動的人員在不到兩周內撤離1萬5000人，英國國防大臣華勒斯表示，英國部隊「幫助數以千計人尋求更好未來並取得安全」。

英國國防參謀長卡特說，撤離行動進展順利，但坦承「沒辦法帶走所有人」，讓人「心痛」。

最後一批撤離喀布爾的人員，包括一間動物慈善機構的英國負責人、退役軍人法辛。他帶著大約200隻貓狗搭乘包機離開喀布爾的動物收容所，一些符合資格可前往英國的阿富汗人卻被留下，引發爭議。

法辛在喀布爾成立動物收容所「諾薩德」先前高調發起撤離收容所貓狗行動，獲諧星瑞吉賈維斯等名人支持。諾薩德28日在臉書寫道：「我們欣慰地證實，法辛與諾薩德的動物已離開阿富汗，目前平安無事。」但數以百計符合離開資格的阿富汗人卻被英國留下，甚至連法辛自己的員工都無法前往機場，讓他堅持帶動物離開的行為飽受抨擊。

另據英國衛報報導，證據顯示英國外交部有一個專門接收議員及其他單位提供、審查阿富汗友人的電子信箱，關於這些拯救阿富汗人的緊急信件，報導引述消息人士透露「信箱目前積了5000封信未讀」，讓人懷疑，被英國拋下的阿富汗友人恐不計其數。

英國前海軍陸戰隊員法辛在喀布爾成立動物收容所內的貓狗，已經在28日搭機離開阿富汗...
英國前海軍陸戰隊員法辛在喀布爾成立動物收容所內的貓狗，已經在28日搭機離開阿富汗。（路透資料照片）

英國 阿富汗 喀布爾

上一則

亞太疫情失控惹民怨 掀起大「政」盪

下一則

哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈

延伸閱讀

倒數計時 美最終撤軍 守喀布爾機場到最後一刻

倒數計時 美最終撤軍 守喀布爾機場到最後一刻
載200隻貓狗沒載人 英軍撤離惹議

載200隻貓狗沒載人 英軍撤離惹議
阿富汗選手抵東京參與帕運 激動落淚

阿富汗選手抵東京參與帕運 激動落淚
美軍無人機執行空襲 摧毀威脅喀布爾機場車輛

美軍無人機執行空襲 摧毀威脅喀布爾機場車輛

熱門新聞

現場停放的車輛被炸毀。（取自Asvaka News）

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

2021-08-28 06:05
阿富汗陸軍中將沙達特（左）在紐時投書批評甘尼總統的政府貪污腐敗、川普政府跟神學士敲定的協議實質縮減美軍與盟軍的攻擊性戰鬥行動，拜登為美軍縮編設定條件讓一切都開始走下坡。畫面翻攝：Twitter/SayedSamiSadat

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

2021-08-26 07:49
阿富汗女性在喀布爾街頭遭神學士盤查。(路透)

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

2021-08-28 14:07
英國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。美聯社

BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症

2021-08-27 14:13
越南總理范明正。(美聯社)

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

2021-08-25 12:50
拿著文件的阿富汗民眾在喀布爾機場外大排長龍，等待搭機離開的機會。美聯社

阿富汗機場逃難大塞車 竟是因為神學士不識字

2021-08-26 07:38

超人氣

更多 >
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解
神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面

神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面